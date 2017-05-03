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    Авдеевка после обстрелов осталась без воды

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    Как сообщил руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин, ремонтные бригады пока не могут восстановить электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.
    Последствия обстрела Авдеевки. Архивное фото
    facebook.com/ato

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В результате повреждений ЛЭП вследствие обстрелов Донецкая фильтровальная станция прекратила поставлять воду в Авдеевку в Донецкой области, сообщил в среду руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

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    Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам. Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что станция была обесточена.

    "В том районе был обстрел… скорее всего, были перебиты линии электропередачи. Уже перестала проходить вода от Донецкой фильтровальной станции", — отметил в эфире телеканала "112 Украина" Малыхин.

    Он подчеркнул, что ремонтные бригады пока не могут восстановить электроснабжение станции. "На данный момент обеспечение режима "тишины" нет, и разрешения прохода в зону также нет", — пояснил он.

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