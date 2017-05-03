Авдеевка после обстрелов осталась без воды

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В результате повреждений ЛЭП вследствие обстрелов Донецкая фильтровальная станция прекратила поставлять воду в Авдеевку в Донецкой области, сообщил в среду руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Павел Малыхин.

Донецкая фильтровальная станция находится в 12 километрах от Донецка на нейтральной территории линии соприкосновения. Она обеспечивает водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов региона по обе стороны линии соприкосновения. Станция регулярно подвергается обстрелам. Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что станция была обесточена.

"В том районе был обстрел… скорее всего, были перебиты линии электропередачи. Уже перестала проходить вода от Донецкой фильтровальной станции", — отметил в эфире телеканала "112 Украина" Малыхин.

Он подчеркнул, что ремонтные бригады пока не могут восстановить электроснабжение станции. "На данный момент обеспечение режима "тишины" нет, и разрешения прохода в зону также нет", — пояснил он.