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    Олифер: завершился процесс уточнения списка пленных из ДНР и ЛНР

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    По словам пресс-секретаря представителя Леонида Кучмы Дарья Олифер, процедура верификации лиц, которые процессуально ограничены в своих правах и находятся в украинских пенитенциарных учреждениях, продолжалась с 28 апреля по 12 мая.
    В Украине завершился процесс уточнения списка пленных из ДНР и ЛНР
    Facebook Darka Olifer

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Завершился процесс уточнения списка пленных из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые хотят вернуться в Донбасс в рамках обмена, заявила в пятницу пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе, экс-президента Леонида Кучмы Дарья Олифер.

    Передача 15 пленных ДНР и ЛНР на окраине Горловки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Минск, контактная группа: шаг к обмену пленными в Донбассе

    Ранее вице-спикер Рады, представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявляла, что ополченцы требуют от властей Украины передать более 600 человек. Она утверждает, что из этого списка 30 человек не имеют отношения к конфликту, 60 человек проходят по делам о тяжких преступлениях и не подлежат амнистии, еще несколько сотен не хотят возвращаться в Донбасс. Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе удалось договориться о верификации списка пленных, находящихся в местах несвободы на подконтрольной Киеву территории.

    "Как проинформировали Леонида Кучму Валерия Лутковская и руководитель Объединенного центра по освобождению заложников при СБУ Юрий Кочанов, процедура верификации лиц, которые процессуально ограничены в своих правах и находятся в украинских пенитенциарных учреждениях, продолжалась с 28 апреля по 12 мая", — написала Олифер на своей странице в Facebook.

    По ее словам, в ходе процесса уточнения списка пленных группа проехала более 14 тысяч километров и посетила 37 пенитенциарных учреждений в Украине.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.

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