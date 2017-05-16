Пресс-конференция Порошенко: где-то тут Европа, где-то там "Минск"

Василий Стоякин, обозреватель

Европейская интеграция

Естественно, Петр Алексеевич уделил главное внимание безвизу и европейской интеграции. Собственно, и сама пресс-конференция была связана, в первую очередь с безвизом и Днем Европы.

Президент сообщил, что Украина сейчас не только на финише безвиза, но и в ожидании завершения ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС. Он успокоил граждан – соглашение заработает в полном объеме. По крайней мере, если 30 мая Сенат Нидерландов проголосует положительно.

Тут следует отметить, что вероятность принятия голландцами решения, которое будет противоречить результатам референдума, но удовлетворит европейскую бюрократию, достаточно высока. Однако, очень показательно, что президент не вспомнил о демократии и народном волеизъявлении.

Порошенко заверил, что "курс на европейскую и евроатлантическую интеграцию остается точно неизменным".

Честно говоря, не понимаю, что подвигло президента на это заявление. Дело в том, что на моей памяти с 1991 года Украина никогда не сходила с пути европейской интеграции. По поводу евроатлантической интеграции определенные зигзаги были (хотя они, по сути, смысла не имели – главная оппозиция вступлению Украины в НАТО находится в Европе). Тем более никто не ожидал, что курс поменяется сейчас. Чего боится Порошенко? Не знаю…

Президент сообщил, что доля ЕС во внешней торговле Украины составляет 43%.

Традиционно он забыл упомянуть два момента:

Во-первых, рост доли ЕС во внешней торговле Украины произошел за счет падения торговли с Россией. Чтобы представлять внешнеторговую катастрофу в качестве победы, надо быть крайне безответственным человеком. Или просто не иметь, что сказать.

Во-вторых, торговля с ЕС для Украины убыточна – мы больше покупаем, чем продаем. Опять же – чем хвастаемся?

По словам президента, "мы выполнили план по визовой либерализации, который предусматривал почти полтораста пунктов. (…) И польза от этих нововведений ничуть не меньшая, чем от самого безвиза".

Я, например, не уверен, что от безвиза есть какая-то польза, кроме дополнительных возможностей туристам вывозить деньги в Европу (фактически ситуация, конечно, другая – благодаря безвизу в Европу проще будет попадать нашим гастарбайтерам). Ссылкой на неочевидную пользу от безвиза, президент "доказывает" пользу от навязанных ЕС реформ… Впрочем, для большинства избирателей этот логический прокол президента пройдет незамеченным.

"Все, что мы делаем, приближает нас к Копенгагенским критериям".

Пока Украина будет соответствовать Копенгагенским критериям, они устареют. ЕС сейчас очень быстро меняется, и как он будет выглядеть через три года мы, не знаем. Это помимо того, что в ЕС, похоже, без особого оптимизма смотрят на перспективы полноценной евроинтеграции Украины. Во всяком случае, какие-то подвижки в этом направлении до прекращения конфликта на Юго-Востоке выглядят очень маловероятными.

"Теперь разве что сумасшедшие могут считать Украину частью так называемого "русского мира". Украина, как я уже говорил, это часть объединенной Европы, от Лиссабона до Харькова. Мы разделяем общие ценности. И при этом сохраняем, мы, украинцы, свою национальную идентичность".

Сумасшедших нет. То, что Украина получила либерализацию визового режима с ЕС, к Европе нас практически не приближает. Я не знаю, какие именно "общие ценности" разделяет Украина (то, что ее используют для давления на Россию, частью Европы Украину не делает). Самое же главное, я имею все основания сомневаться, что украинцы сохраняют национальную идентичность – как раз именно сейчас ее ломают через колено, пытаясь заставить украинцев забыть свой язык, историю и культуру.

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Вообще же, в заключение этого раздела приведу слова Михаила Мищишина: "Китай объявил о своих планах строительства нового глобального мира. (…) Через год-два мы начнем прозревать. (…) Пошатнувшееся знамя глобализма, выпадающее из рук уходящей в изоляционизм Америки, подхватил Китай. (…) Украина вписывается (нас вписывают) в отживающий свое и рушащийся на наших глазах мир. Все наши представления о Западе, России, США и т.д. не верны".

Минские соглашения

Порошенко презентовал работу Нормандского формата с новым президентом Франции Макроном. Задачей переговоров в этом формате является "составление и принятие "дорожной карты" минского процесса — что и когда должно произойти". По его мнению, "единственный кто этому препятствует, это Россия. Мы не видим никаких конструктивных шагов".

Вообще-то говоря, даже в Европе обращают внимание на то, что составление "дорожной карты" полностью заблокировано украинской стороной. В частности, именно Украина отказалась от формулы, по которой шаги по обеспечению безопасности сопровождались бы политическими шагами.

Говоря о роли США, президент сказал, что "они привлечены были и будут все время, в том числе во время работы предыдущей администрации".

Понятно, что президент не упомянул, что формат, параллельный нормандскому, назывался "Нуланд-Карасин" и представителя Украины вообще не включал…

Президент продолжает заявлять, что Украина должна соблюдать минские соглашения: они "позволяют всему миру продемонстрировать, кто виноват в этом. минские соглашения позволяют нам идти в суд, привлекать преступников к ответственности, в том числе и международной, минские соглашения позволяют нам, чтобы Россия в рамках международного права заплатила цену за то, что именно она их нарушает", поскольку "под минскими договоренностями есть подпись Путина".

Последнее сообщение – вообще самое фантастическое из того, что украинцы слышали от президента за последнее время. Дело в том, что под минскими соглашениями нет подписи Путина и нет вообще подписи кого-либо из действующих глав государств. В этом все могут убедиться – копии последней страницы соглашений свободно доступны в интернете.

На основе минских соглашений нельзя делать ничего из перечисленного президентом просто потому, что в рамках минского процесса Россия играет роль нейтрального внешнего арбитра. Никаких обязательств она не несет, нарушать или выполнять что-либо не может, потому что в соглашениях, по сути, вписано только то, что должна делать украинская сторона. В общем, некоторая неправдивость Порошенко в вопросах войны и мира уже привычна, но тут он превзошел самого себя…

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Вообще же будущее как Нормандского, так и минского формата выглядит не особенно радужным. Они себя полностью исчерпали, соглашения не выполняются, наблюдается полный тупик, и этот тупик начинает раздражать основных геополитических игроков, привязанных к нему.

Заместитель директора московского Центра политической конъюнктуры Олег Игнатов пишет: "всем игрокам сейчас в той или иной степени выгодна "заморозка" конфликта в Донбассе. Дело в том, что блокирование минского процесса не позволяет выйти на первый план еще более неудобным и не менее взрывоопасным вопросам, на которые ни у кого нет ответа".