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    Аналитика и комментарии

    Патриоты Днепра угрожают свергнуть полицию, если не покается

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    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев (239)

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    В Днепре некие патриоты требуют публичного извинения перед ними со стороны полицейских за произошедшие столкновения в городе 9 мая. В противном случае угрожают жесткими мерами.
    Стычки в Днепре на 9 мая
    Захар Виноградов

    Дарья Егорова, РИА Новости Украина

    Как стало известно РИА Новости Украина, в полицию Днепра поступило видеообращение, в котором некие "патриотически настроенные люди" с закрытыми лицами выдвинули ультиматум полиции – от имени патриотов Днепра и ветеранов АТО. Они требуют в понедельник, 15 мая, до 13 часов выдать им сотрудников полиции, которые на марше 9 мая "побили их побратимов". 

    В планах "патриотов" – устроить над сотрудниками полиции "гражданский суд": "они должны публично покаяться и с позором уйти из органов правопорядка". А если до 13.00 руководство полиции этого не сделает, радикалы угрожают, что объявят полицейских "врагами народа, а функции по охране правопорядка в городе возьмут на себя истинные патриоты и ветераны АТО". 

    Виталия Глуховеря
    kstati.dp.ua
    И тут скандал. Соцсети о рокировке в руководстве МВД Днепра и области

    А главное, "активисты" намекают на некие трагические события, ответственность за которые ляжет на полицию.

    "Оказание какого-либо давления, а также уголовное преследование патриотов Днепра и ветеранов АТО будет жестоко пресекаться нашими побратимами, вплоть до захвата зданий ГУНП и принудительного освобождения всех несогласных от служебных обязанностей", – сказано в обращении.

    Ультиматум от имени неизвестных поступил после того, как перед "пострадавшими" извинился министр внутренних дел Арсен Аваков. Также глава МВД уволил начальника областного ГУНП и его замов и поставил на их место другие кадры. 

    Кроме этого, на время расследования отстранен начальник полиции города. Следователи завели уголовные дела по превышению служебных полномочий в отношении сотрудников полиции. Задержаны те, с кем 9 мая дрались ветераны АТО, – этих людей уже окрестили "титушками". 

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    Более того, после проведенных под стенами полиции акций 10 мая один из членов "Объединения ветеранов АТО сектора Н" Сергей Голтва сообщил, что с полицией все уладили.

    "Все закончилось в Днепре мирно. Группа наших представителей находились в этом доме "Национальной полиции" почти 3 часа и проталкивали наши требования, которые мы выдвинули, собравшись представителями из разных батальонов и подразделений. Представитель полиции и Геращенко дали клятву, что через месяц, а именно 09.06.2017, обнародуют результаты следствия. Само следствие будет под контролем общественной группы, в которую вошли наши представители", – уверил Голтва.

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    Вот и получается, что сами "патриоты" пока не пришли к согласию. Если одних устраивают обещания полиции расследовать инцидент, то у других – совсем иные планы. К слову, следователи еще не решили, вносить ли зарегистрированное в полиции заявление в единый реестр или нет, ведь "патриоты", записавшие видеообращение, не называют себя и даже скрывают свои лица. 

    Поэтому даже не понятно, кто будет проводить так называемый "гражданский суд" и перед кем должны каяться сотрудники полиции. 

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