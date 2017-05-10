Полиция "наступила" на ультраправых. Есть жертвы

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Около 16 тысяч сотрудников полиции и Национальной гвардии охраняли правопорядок во время празднования 9 Мая в Украине. Серьезных беспорядков на улицах городов и у мемориалов практически удалось избежать. Полиция старалась пресечь попытки дестабилизировать ситуацию. Особенно жестко действовали стражи порядка в Киеве и Днепре.

Униженные и оскорбленные

Во многих городах Украины полиция, во избежание потасовок во время памятных мероприятий 9 мая, действовала как никогда жестко, разводя в разные стороны рьяных противников. В Киеве пришлось заблокировать офис добровольческого движения ОУН, не дав радикалам провести возле метро "Арсенальная" свою акцию, которую они назвали "Смертный полк". В планах радикалов были провокации и нападения на участников мирного шествия "Никто не забыт, ничто не забыто", а по сути — срыв мероприятия. Полицейские сперва заблокировали офис ОУН, а потом и вовсе взяли его штурмом задержав 23-х особо активных.

Как жаловались ОУНовцы, полиция применила силу, слезоточивый газ. Как рассказывал один из задержанных Андрей Бондарь, ему один из сотрудников спецназа якобы запихнул в рот "мазепенку" со словами: "Жри, Бандера!". Часть радикалов после штурма обратились за медицинской помощью. Некоторые — не потому, что серьезно пострадали, а для того, чтобы придать этому событию резонанс. С другой стороны, не исключено, что удержав в одном месте агрессивно настроенных ОУНовцев, полиция спасла кому-то жизнь.

В Днепре любые попытки провокаций пресекались тут же. Во время прохождения по городу колонны "Оппозиционного блока" произошла массовая драка из-за красных флагов. Потасовку начали ветераны АТО и молодые люди из колонны, полиции пришлось их разнимать и растягивать. А когда за отказ показать содержимое рюкзаков полиция Днепра задержала толпу агрессивных молодых людей в районе цирка, прохожие им аплодировали. Правда, на следующий день за чрезмерное рвение в наведении порядка должностей лишились руководители полиции Днепропетровской области и Днепра.

Глава МВД Аваков подписал приказ об освобождении от должности начальника Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Игоря Репешко, начальника городского управления полиции Днепра Андрея Бидыло и их заместителей по обеспечению общественной безопасности. Назначено служебное расследование для изучения действий полицейских. В Днепр направлена комиссия во главе с председателем ДВБ Нацполиции Ковалем.

Полиция возрождается

Нельзя не заметить, что впервые за последние годы полиция перестала бояться радикально настроенных групп, начала давать им отпор, отмечает генерал МВД Василий Трегубенко.

"Мне понравилось, что полиция начала действовать жестко, а надо еще жестче, потому что демократия — это прежде всего соблюдение закона и законных требований правоохранительных органов. За несоблюдением должно следовать наказание. Я посмотрел все стычки и пришел к выводу, что прежде всего полиции надо было перекрывать места, где концентрировались радикалы и противники проведения мероприятий по случаю Дня Победы. Их необходимо было сразу блокировать и не дать возможности вмешиваться, как, к примеру, в Киеве заблокировали офис с агрессивно настроенными ОУНовцами. Но в других городах это не сделали и не обошлось без травм", - подчеркивает Трегубенко.

Мероприятия по случаю этой даты никто официально не запрещал, а, значит, никто не дал право препятствовать людям возлагать цветы или же проводить мирное шествие, отмечает генерал.

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"То, что после событий в Днепре было уволено все руководство города и области, это неправильно. Нельзя за правильные, законные действия сотрудников полиции их наказывать. Глава МВД должен определиться, на чьей он стороне — на стороне радикалов или же на стороне правопорядка и людей, которые вышли отдать дать памяти своим воевавшим родственникам. Мне кажется, что руководство нашей страны не хочет, чтобы прекращалась эта бойня. Какое может быть примирение, если очень много направлено на раздор. Все что сегодня делает власть — снесение памятников, переименование улиц, языковой вопрос, всем этим они только настраивают народ против себя", — считает генерал Василий Трегубенко.

Как подчеркивает генерал, сегодня Украина готова аплодировать полиции, которая может приструнить самых агрессивных хулиганов, какими бы идеями и лозунгами они бы не прикрывались.