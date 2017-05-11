И тут скандал. Соцсети о рокировке в руководстве МВД Днепра и области

Тимур Громов, РИА Новости Украина Фото из открытых источников Своим бездействием полиция в Днепре провоцировала стычки - эксперт

Скандальное праздничное побоище на 9 мая в Днепре получило не только громкое продолжение с чередой увольнений верхушки МВД. Теперь темой для шумных обсуждений в соцсетях стала персона нового начальника областной Нацполиции Виталия Глуховери. Нашлось немало людей напомнивших, что Глуховеря на этом посту далеко не в первый раз. Отыскались в сетях и некоторые интересные нюансы биографии нового главы регионального МВД.

Примечательно, что поддержал Глуховерю градоначальник Днепра Борис Филатов. Этому посвящен его отдельный пост в соцсетях. Большинство же украинцев пишет совсем о другом:

"Интересно, кому же это выгодно???? Глуховерю не могли назначить законно, через аттестацию, поэтому власть Днепра придумала кровавую бойню! У меня все…". "Знающие люди говорят, что новый/старый днепровский кадр Глуховеря — человек Коломойского…", — есть в сетях и такие коменты.

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook