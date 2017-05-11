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    Аналитика и комментарии

    И тут скандал. Соцсети о рокировке в руководстве МВД Днепра и области

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    Эхо 9 мая: взрывоопасные Киев, Днепр и Николаев (217)

    (обновлено: )25210
    После столкновений на 9 мая в Днепре МВД региона получило новое руководство. Начальником областной полиции стал Виталий Глуховеря, не так давно уже занимавший данный пост. Все ли так однозначно с новым назначением? Что пишут об этом в соцсетях?
    Виталия Глуховеря
    kstati.dp.ua

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Григорий Мамка
    Фото из открытых источников
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    Скандальное праздничное побоище на 9 мая в Днепре получило не только громкое продолжение с чередой увольнений верхушки МВД. Теперь темой для шумных обсуждений в соцсетях стала персона нового начальника областной Нацполиции Виталия Глуховери. Нашлось немало людей напомнивших, что Глуховеря на этом посту далеко не в первый раз. Отыскались в сетях и некоторые интересные нюансы биографии нового главы регионального МВД.

    Примечательно, что поддержал Глуховерю градоначальник Днепра Борис Филатов. Этому посвящен его отдельный пост в соцсетях. Большинство же украинцев пишет совсем о другом:

    "Интересно, кому же это выгодно???? Глуховерю не могли назначить законно, через аттестацию, поэтому власть Днепра придумала кровавую бойню! У меня все…". "Знающие люди говорят, что новый/старый днепровский кадр Глуховеря — человек Коломойского…", — есть в сетях и такие коменты.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
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