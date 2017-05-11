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    "Скорая" с беременной женщиной-военнослужащей перевернулась в Днепре

    (обновлено: )308
    Как сообщают очевидцы, столкновение произошло около 7.20 на пересечении пр.Дмитрия Яворницкого (бывший пр. К.Маркса) и ул. Сечевых стрельцов (бывшая ул. Артема).
    ДТП в Днепре с участием беременной женщины-военнослужащей
    Фото Зои Красиной

    КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Днепре столкнулись легковой автомобиль и машина "скорой помощи". По предварительным данным, пострадали четыре человека. Как отмечают местные СМИ, пострадала беременная женщина-военнослужащая.

    Фото Зои Красиной
    ДТП в Днепре с участием беременной женщины-военнослужащей
    Фото Зои Красиной
    ДТП в Днепре с участием беременной женщины-военнослужащей

    Как сообщают очевидцы, столкновение произошло около 7.20 на пересечении пр.Дмитрия Яворницкого (бывший пр. К.Маркса) и ул. Сечевых стрельцов (бывшая ул. Артема).

    В полиции говорят, что медицинский транспорт двигался по главной, а водитель легкового авто не уступил "скорой" и допустил аварию. В результате ДТП четыре человека оказались в больнице.
    У фельдшера "скорой" — скальпированная рана руки и ушиб головы. Медики делают все возможное, чтобы не допустить преждевременных родов у женщины. У водителя авто легкие ушибы. О характере повреждений еще одного пострадавшего пока не сообщается.

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    Между тем, водитель легкового авто утверждает, что он выехал на зеленый сигнал светофора, а "скорая" ехала без проблесковых маячков.
    Детальный комментарий полиция обещает дать в ближайшее время.

    Напомним, в Киеве столкнулись 4 автомобиля и троллейбус. На месте аварии работали два патруля полиции и следственно-оперативная группа.

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