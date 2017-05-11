"Скорая" с беременной женщиной-военнослужащей перевернулась в Днепре

Фото Зои Красиной

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости Украина. В Днепре столкнулись легковой автомобиль и машина "скорой помощи". По предварительным данным, пострадали четыре человека. Как отмечают местные СМИ, пострадала беременная женщина-военнослужащая.

Фото Зои Красиной ДТП в Днепре с участием беременной женщины-военнослужащей

Фото Зои Красиной ДТП в Днепре с участием беременной женщины-военнослужащей

Как сообщают очевидцы, столкновение произошло около 7.20 на пересечении пр.Дмитрия Яворницкого (бывший пр. К.Маркса) и ул. Сечевых стрельцов (бывшая ул. Артема).

В полиции говорят, что медицинский транспорт двигался по главной, а водитель легкового авто не уступил "скорой" и допустил аварию. В результате ДТП четыре человека оказались в больнице.

У фельдшера "скорой" — скальпированная рана руки и ушиб головы. Медики делают все возможное, чтобы не допустить преждевременных родов у женщины. У водителя авто легкие ушибы. О характере повреждений еще одного пострадавшего пока не сообщается.

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Между тем, водитель легкового авто утверждает, что он выехал на зеленый сигнал светофора, а "скорая" ехала без проблесковых маячков.

Детальный комментарий полиция обещает дать в ближайшее время.

Напомним, в Киеве столкнулись 4 автомобиля и троллейбус. На месте аварии работали два патруля полиции и следственно-оперативная группа.