ДТП на Закарпатье: автобус столкнулся с Mercedes

На трассе Киев-Чоп в Закарпатской области произошло ДТП, в котором столкнулись автобус и автомобиль Mercedes. В результате столкновения оба водителя и пассажир автобуса получили значительные телесные повреждения.

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Оперативно-спасательными действиями бригады спасателей совместно с медиками и патрульными полицейскими был освобожден водителя Mercedes.из кабины авто, где он был зажат, после чего в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.