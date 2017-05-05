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    ДТП на Закарпатье: автобус столкнулся с Mercedes

    (обновлено: )68
    Ужасное ДТП в Свалявском: Автобус столкнулся с Mercedes
    Ужасное ДТП в Свалявском: Автобус столкнулся с Mercedes
    Ужасное ДТП в Свалявском: Автобус столкнулся с Mercedes
    Ужасное ДТП в Свалявском: Автобус столкнулся с Mercedes
    Ужасное ДТП в Свалявском: Автобус столкнулся с Mercedes
    Ужасное ДТП в Свалявском: Автобус столкнулся с Mercedes
    Ужасное ДТП в Свалявском: Автобус столкнулся с Mercedes
    Ужасное ДТП в Свалявском: Автобус столкнулся с Mercedes
    mukachevo.net
    Ужасное ДТП в Свалявском: Автобус столкнулся с Mercedes
    mukachevo.net
    Ужасное ДТП в Свалявском: Автобус столкнулся с Mercedes
    mukachevo.net
    Ужасное ДТП в Свалявском: Автобус столкнулся с Mercedes
    mukachevo.net
    Ужасное ДТП в Свалявском: Автобус столкнулся с Mercedes
    mukachevo.net
    Ужасное ДТП в Свалявском: Автобус столкнулся с Mercedes
    mukachevo.net
    Ужасное ДТП в Свалявском: Автобус столкнулся с Mercedes
    mukachevo.net

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    На трассе Киев-Чоп в Закарпатской области произошло ДТП, в котором столкнулись автобус и автомобиль Mercedes. В результате столкновения оба водителя и пассажир автобуса получили значительные телесные повреждения.

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    Оперативно-спасательными действиями бригады спасателей совместно с медиками и патрульными полицейскими был освобожден водителя Mercedes.из кабины авто, где он был зажат, после чего в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.

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