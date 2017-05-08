В ДТП на трассе Одесса - Мелитополь погибли пять человек

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. На автодороге Одесса-Мелитополь в районе села Визирка Лиманского района произошло лобовое столкновение автомобилей "Daewoo Lanos" и "Audi", сообщает Отдел коммуникации полиции в Одесской области.

"В результате аварии водитель и четверо пассажиров автомобиля "Daewoo" погибли на месте. Водитель и пассажирка "Audi" с травмами доставлены в Одессу в медицинское учреждение", — сообщает подробности полиция.

od.npu.gov.ua ДТП в Одесской области

od.npu.gov.ua ДТП в Одесской области

На месте происшествия работают полицейские. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в Украине является одним из самых высоких в Европе.