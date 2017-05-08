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    Происшествия

    В ДТП на трассе Одесса - Мелитополь погибли пять человек

    (обновлено: )7201
    В полиции сообщили, что в результате лобового столкновения водитель и четверо пассажиров автомобиля "Daewoo" погибли на месте, а водитель и пассажирка "Audi" госпитализированы.
    ДТП в Одесской области
    od.npu.gov.ua

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. На автодороге Одесса-Мелитополь в районе села Визирка Лиманского района произошло лобовое столкновение автомобилей "Daewoo Lanos" и "Audi", сообщает Отдел коммуникации полиции в Одесской области.

    "В результате аварии водитель и четверо пассажиров автомобиля "Daewoo" погибли на месте. Водитель и пассажирка "Audi" с травмами доставлены в Одессу в медицинское учреждение", — сообщает подробности полиция.

    od.npu.gov.ua
    ДТП в Одесской области
    od.npu.gov.ua
    ДТП в Одесской области

    На месте происшествия работают полицейские. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

    Ранее сообщалось, что уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в Украине является одним из самых высоких в Европе.

     

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