Смертельное ДТП на Закарпатье: погиб зять нардепа

В деревне Сельцо Иршавского района Закарпатской области в результате ДТП погиб Роберт Борка — зять народного депутата Михаила Ланьо (фракция "Видродження), сообщает Мukachevo.net.

Борка на автомобиле Audi слетел с моста и попал в кювет. Его немедленно госпитализировали в реанимационное отделение Иршавской больнице, где мужчина от полученных травм скончался.

По информации издания, оказать пострадавшему помощь до приезда скорой пытались случайные свидетели ДТП, они же сообщили, что в машине было два человека.

Правоохранители устанавливают количество людей, которые были в авто, а также — был ли погибший за рулем. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК — нарушение правил дорожного движения, которые привели к смерти.

Ранее сообщалось, что в Синельниково по дороге на Днепр автомобиль ВАЗ столкнулся с ехавшим навстречу Opel. В результате лобового удара погибли двое человек.