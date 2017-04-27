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    Фотоленты

    Смертельное ДТП на Закарпатье: погиб зять нардепа

    (обновлено: )179
    Смертельное ДТП на Закарпатье
    Смертельное ДТП на Закарпатье
    Смертельное ДТП на Закарпатье
    Смертельное ДТП на Закарпатье
    Смертельное ДТП на Закарпатье
    Смертельное ДТП на Закарпатье
    Смертельное ДТП на Закарпатье
    Смертельное ДТП на Закарпатье
    Смертельное ДТП на Закарпатье
    mukachevo.net
    Смертельное ДТП на Закарпатье
    mukachevo.net
    Смертельное ДТП на Закарпатье
    mukachevo.net
    Смертельное ДТП на Закарпатье
    mukachevo.net
    Смертельное ДТП на Закарпатье
    mukachevo.net
    Смертельное ДТП на Закарпатье
    mukachevo.net
    Смертельное ДТП на Закарпатье
    mukachevo.net
    Смертельное ДТП на Закарпатье
    mukachevo.net

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    В деревне Сельцо Иршавского района Закарпатской области в результате ДТП погиб Роберт Борка — зять народного депутата Михаила Ланьо (фракция "Видродження), сообщает Мukachevo.net.

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    Борка на автомобиле Audi слетел с моста и попал в кювет.  Его немедленно госпитализировали в реанимационное отделение Иршавской больнице,  где мужчина от полученных травм скончался.

    По информации издания, оказать пострадавшему помощь до приезда скорой пытались случайные свидетели ДТП, они же сообщили, что в машине было два человека.

    Правоохранители устанавливают количество людей, которые были в авто, а также — был ли погибший за рулем. По данному факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК — нарушение правил дорожного движения, которые привели к смерти.

    Ранее сообщалось, что в Синельниково по дороге на Днепр автомобиль ВАЗ столкнулся с ехавшим навстречу Opel. В результате лобового удара погибли двое человек.

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