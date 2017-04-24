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    Смертельное ДТП возле Днепра: тела погибших вырезали из авто

    (обновлено: )141
    Спасатели с помощью гидравлических ножниц вырезали тела погибшего сорокапятилетнего водителя и тридцатидевятилетнего пассажира ВАЗа.
    ДТП в Днепре
    пресс-служба ГСЧС

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье в Синельниково по дороге на Днепр автомобиль ВАЗ столкнулся с ехавшим навстречу Opel. В результате лобового удара погибли двое человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

     

    пресс-служба ГСЧС
    ДТП в Днепре
    Спасатели с помощью гидравлических ножниц вырезали тела погибшего сорокапятилетнего водителя и тридцатидевятилетнего пассажира ВАЗа. Еще четверо людей пострадали в результате аварии и доставлены в больницу.

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    Подробности трагедии выясняет следствие.

     

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