Смертельное ДТП возле Днепра: тела погибших вырезали из авто

пресс-служба ГСЧС

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. В воскресенье в Синельниково по дороге на Днепр автомобиль ВАЗ столкнулся с ехавшим навстречу Opel. В результате лобового удара погибли двое человек, сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровской области.

пресс-служба ГСЧС ДТП в Днепре

Спасатели с помощью гидравлических ножниц вырезали тела погибшего сорокапятилетнего водителя и тридцатидевятилетнего пассажира ВАЗа. Еще четверо людей пострадали в результате аварии и доставлены в больницу.

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Подробности трагедии выясняет следствие.