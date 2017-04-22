Знаменитый велогонщик Скарпони погиб в ДТП

КИЕВ, 22 апр — РИА Новости Украина. Итальянский велогонщик Микеле Скарпони, выступавший за казахстанскую команду Astana Pro Team, утром 22 апреля погиб в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщает Reuters со ссылкой на заявление команды.

Согласно сообщению, Скарпони погиб во время тренировки неподалеку от своего дома в Филоттрано. Его на перекрестке сбил фургон.

"Нас оставил великий чемпион и особенный человек, всегда улыбающийся в любой ситуации, он был… ориентиром для всех в команде Астаны", — отмечается в заявлении.

Отметим, на момент гибели Скарпони было 37 лет. У него осталась жена и двое детей. Высшим достижением в карьере Скарпони считается победа в гонке Джиро дʼИталия в 2011 году, где он стал первым в генеральной и очковой классификациях, сообщает "112 Украина".

Ранее сообщалось, что гонщик Дэйв Стил погиб в результате аварии во время гонок Southern Sprintcar Shootout Series на трассе в Брадентоне (США).