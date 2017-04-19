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    Происшествия

    ДТП близ Полтавы: четверо погибших

    (обновлено: )138
    Водитель автобуса Mercedes, двигаясь от Полтавы в сторону Харькова, выполнял маневр обгон и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовиком МАN.
    ДТП близ Полтавы: четверо погибших
    atn.ua

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Утром в среду на 402 км трассы Киев-Харьков-Довжанский столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовик МАN, сообщили в УПД ГУНП.

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    Пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Республике Крым
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    По данным полиции, водитель автобуса Mercedes, двигаясь от Полтавы в сторону Харькова, выполнял маневр обгон и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовиком МАN. 

    На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства устанавливаются. 

    Отмечается, что микроавтобус Mercedes выполнял нерегулярные перевозки (Кременчуг-Харьков), на момент ДТП в салоне было 11 пассажиров.

    Четыре человека — две женщины и двое мужчин — погибли на месте. В больницу Коломака были доставлены двое пострадавших в тяжелом состоянии. Еще четверо пострадавших были госпитализированы в Чутово. Водителю Мерседеса медпомощь была оказана на месте. 

    atn.ua
    ДТП близ Полтавы: четверо погибших

    Ранее сообщалось, что семь человек погибли в среду на дорогах Украины из-за непогоды и нарушения правил дорожного движения.

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