КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Утром в среду на 402 км трассы Киев-Харьков-Довжанский столкнулись микроавтобус Mercedes Sprinter и грузовик МАN, сообщили в УПД ГУНП.

По данным полиции, водитель автобуса Mercedes, двигаясь от Полтавы в сторону Харькова, выполнял маневр обгон и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении грузовиком МАN.

На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства устанавливаются.

Отмечается, что микроавтобус Mercedes выполнял нерегулярные перевозки (Кременчуг-Харьков), на момент ДТП в салоне было 11 пассажиров.

Четыре человека — две женщины и двое мужчин — погибли на месте. В больницу Коломака были доставлены двое пострадавших в тяжелом состоянии. Еще четверо пострадавших были госпитализированы в Чутово. Водителю Мерседеса медпомощь была оказана на месте.

atn.ua ДТП близ Полтавы: четверо погибших

Ранее сообщалось, что семь человек погибли в среду на дорогах Украины из-за непогоды и нарушения правил дорожного движения.