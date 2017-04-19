Семь человек погибли в ДТП, спровоцированных непогодой - Омелян

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Семь человек погибли в среду на дорогах Украины из-за непогоды и нарушения правил дорожного движения, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"За половину суток из-за аномальных погодных условий и нарушения правил движения уже погибли семь человек. Еще больше травмированы. Большая просьба воздержаться от поездок в тех регионах, где выпал снег, особенно, если ваш автомобиль уже на летних колесах", — написал Омелян на своей странице в Facebook.

За минувшие сутки в некоторых областях сильно похолодало, выпал снег, из-за непогоды были обесточены более 150 населенных пунктов.

По информации СМИ, в Днепре из-за сильного снегопада наблюдается транспортный коллапс. Водителям советуют воздержаться от поездок по маршруту Днепр — Запорожье. Кроме того, из-за непогоды, задерживаются рейсы из аэропортов Харькова и Днепра.