Смертельное ДТП под Алуштой: фура "снесла" легковушку

В районе Алушты произошло смертельное ДТП с участием автомобиля "Mitsubishi ASX" и фуры-длинномера (груженной бутом), сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

По прибытию на место происшествия стало известно, что в результате столкновения автомобили съехали в кювет и зацепили опору линии троллейбусного маршрута. На данный момент движение троллейбусов ограничено. На месте ДТП работает ремонтная бригада ГУП РК "Крымтроллейбус".

В результате аварии два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Причины и подробности происшествия выясняют эксперты.