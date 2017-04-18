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    Фотоленты

    Смертельное ДТП под Алуштой: фура "снесла" легковушку

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    Под Алуштой фура снесла легковушку
    Под Алуштой фура снесла легковушку
    Под Алуштой фура снесла легковушку
    Под Алуштой фура снесла легковушку
    Под Алуштой фура снесла легковушку
    Под Алуштой фура снесла легковушку
    Под Алуштой фура снесла легковушку
    Под Алуштой фура "снесла" легковушку
    Пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Республике Крым
    Под Алуштой фура снесла легковушку
    Под Алуштой фура "снесла" легковушку
    Пресс-служба Управления ГИБДД МВД по Республике Крым
    Под Алуштой фура снесла легковушку
    Под Алуштой фура "снесла" легковушку
    Группа ВК "Клуб вежливых водителей "Автопартнер"
    Под Алуштой фура снесла легковушку
    Под Алуштой фура "снесла" легковушку
    Группа ВК "Клуб вежливых водителей "Автопартнер"
    Под Алуштой фура снесла легковушку
    Под Алуштой фура "снесла" легковушку
    Группа ВК "Клуб вежливых водителей "Автопартнер"
    Под Алуштой фура снесла легковушку
    Под Алуштой фура "снесла" легковушку
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    Под Алуштой фура "снесла" легковушку

    В районе Алушты произошло смертельное ДТП с участием автомобиля "Mitsubishi ASX" и фуры-длинномера (груженной бутом), сообщает пресс-служба МЧС Крыма.

    По прибытию на место происшествия стало известно, что в результате столкновения автомобили съехали в кювет и зацепили опору линии троллейбусного маршрута. На данный момент движение троллейбусов ограничено. На месте ДТП работает ремонтная бригада ГУП РК "Крымтроллейбус".

    В результате аварии два человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Причины и подробности происшествия выясняют эксперты.

     

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