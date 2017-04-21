ДТП в Северной Осетии: погибли двое несовершеннолетних украинцев

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КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В Ардонском районе Северной Осетии при столкновении иномарки с грузовым автомобилем погибли двое детей, сообщают экстренные службы республики.

"По предварительным данным, в четверг вечером несовершеннолетний водитель BMW не справился с управлением и врезался в грузовой автомобиль. В результате ДТП пассажиры иномарки — брат и сестра 2010 и 2008 года рождения погибли на месте происшествия", — отмечается в сообщении.

По его словам, водитель иномарки госпитализирован в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, погибшие дети являлись гражданами Украины, гостившие в Северной Осетии у родственников.

Ранее сообщалось, что семь человек погибли на дорогах Украины из-за непогоды и нарушения правил дорожного движения.