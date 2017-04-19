ДТП под Кременчугом: в толпу протестующих въехал автомобиль

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. С селе Чечелово Кременчугского района в людей, собравшихся на акцию протеста, въехал легковой автомобиль.

В результате аварии травмы получили три человека. После аварии нарушитель попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан экипажем патрульной полиции.

На месте происшествия работают медики и правоохранители. Детали происшествия выясняются.

Местные жители вышли на акцию протеста, чтобы защитить земли ландшафтного заказника от противозаконного, по их мнению, захвата, сообщает 05366.com.ua.

05366.com.ua Люди во время акции протеста в Кременчуге

Ранее сообщалось, что пять человек погибли и еще двое пострадали в понедельник в результате дорожно-транспортного происшествия в Житомирской области.