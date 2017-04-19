наверх
19.04.201714:13
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.17
  • USD26.85+ 0.03
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    ДТП под Кременчугом: в толпу протестующих въехал автомобиль

    (обновлено: )69602
    Сообщается, что люди вышли на акцию протеста, чтобы защитить земли ландшафтного заказника от противозаконного, по их мнению, захвата, и во время митинга в толпу въехал автомобиль.
    Люди во время акции протеста в Кременчуге
    05366.com.ua

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. С селе Чечелово Кременчугского района в людей, собравшихся на акцию протеста, въехал легковой автомобиль.

    В результате аварии травмы получили три человека. После аварии нарушитель попытался скрыться с места происшествия, однако был задержан экипажем патрульной полиции.

    На месте происшествия работают медики и правоохранители. Детали происшествия выясняются. 

    Местные жители вышли на акцию протеста, чтобы защитить земли ландшафтного заказника от противозаконного, по их мнению, захвата, сообщает 05366.com.ua.

    05366.com.ua
    Люди во время акции протеста в Кременчуге

    Ранее сообщалось, что пять человек погибли и еще двое пострадали в понедельник в результате дорожно-транспортного происшествия в Житомирской области.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Мокрый снег
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Поиск сухогруза. Архивное фото
    Крушение сухогруза в Черном море
    Евровидение в Украине
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Директор правового департамента МИД РФ Роман Колодкин в Международном суде ООН в Гааге
    Украина против России: суд в Гааге