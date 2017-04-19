наверх
19.04.201708:09
Курсы валют НБУ
  • EUR28.68+ 0.17
  • USD26.85+ 0.03
Рубрики
Ещё
    В мире

    Масштабное ДТП с автобусом на Филиппинах: 31 жертва

    (обновлено: )9
    На Филиппинах автобус сорвался в ущелье
    bomboradyo.com

    МОСКВА, 19 апр — РИА Новости Украина. В результате ДТП с автобусом на Филиппинах погиб 31 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя полиции.

    Во вторник автобус, в котором находились несколько десятков пассажиров, съехал в овраг в филиппинской провинции Нуэва-Эсиха. Ранее сообщалось о 24 погибших.

    Согласно последним данным, 46 человек получили ранения, четверо находятся в критическом состоянии. Всего в автобусе находилось 77 пассажиров.

    "Колесо пробило, и из-за этого автобус съехал в овраг. Похоже, что автобус был перегружен. Из-за этого не выдержали колеса", — заявил представитель местной полиции. Ранее очевидцы сообщали, что когда произошел инцидент, автобус двигался слишком быстро.

     

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Евровидение в Украине
      Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
      Разрушенное Широкино
      Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
      Корабль ВМС США. Архивное фото
      Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
      Петр Порошенко
      Референдум в Турции: итоги