Масштабное ДТП с автобусом на Филиппинах: 31 жертва

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости Украина. В результате ДТП с автобусом на Филиппинах погиб 31 человек, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя полиции.

Во вторник автобус, в котором находились несколько десятков пассажиров, съехал в овраг в филиппинской провинции Нуэва-Эсиха. Ранее сообщалось о 24 погибших.

Согласно последним данным, 46 человек получили ранения, четверо находятся в критическом состоянии. Всего в автобусе находилось 77 пассажиров.

"Колесо пробило, и из-за этого автобус съехал в овраг. Похоже, что автобус был перегружен. Из-за этого не выдержали колеса", — заявил представитель местной полиции. Ранее очевидцы сообщали, что когда произошел инцидент, автобус двигался слишком быстро.