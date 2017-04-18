наверх
18.04.201704:55
Курсы валют НБУ
  • EUR28.50- 0.06
  • USD26.81- 0.05
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Полиция Днепра прокомментировала ДТП с высокопоставленным патрульным

    (обновлено: )1410
    Авария произошла вечером 16 апреля. По данным СМИ, Максим Логвиненко находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Полиция подтвердила, что он был в машине. Проводится служебное расследование.
    На месте ДТП с врио заместителя начальника Управления патрульной полиции Днепра Максимом Логвиненко
    sobitie.com.ua

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Патрульная полиция Днепра подтвердила, что временно исполняющий обязанности заместителя начальника Управления патрульной полиции города Максим Логвиненко в воскресенье попал в ДТП на служебной Skoda Octavia.

    Автомобиль, попавший в ДТП под Тернополем ночью 18 марта 2017 года
    nova.te.ua
    Проверки на дорогах: смертельные ДТП, смертельные разборки

    Установлено, что авария произошла около 20.00 16 апреля на участке дороги от трассы Т-04-12 в сторону поселка Радсело.

    "Автомобиль съехал в кювет и столкнулся с деревом, в результате чего лица, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения", — говорится в сообщении на странице Патрульной полиции Днепра в Facebook.

    По официальной версии, в автомобиле находились Максим Логвиненко и гражданское лицо 1995 года рождения.

    Пострадавшие госпитализированы. Проводится служебное расследование.

    Смотрите также: Cмертельное ДТП в Днепре заснял видеорегистратор

    Ранее издание "Событие" со ссылкой на свои источники сообщило, что полицейский находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме водителя в салоне авто находилась пассажирка — также сотрудница полиции. Пострадавших доставили в ГБСМП Каменского с переломами ребер и сотрясением головного мозга.

    sobitie.com.ua
    На месте ДТП с врио заместителя начальника Управления патрульной полиции Днепра Максимом Логвиненко

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Проститутка в ожидании клиентов.
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Встреча "нормандской четверки" в Минске. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Военные учения в Японии
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Референдум по изменению конституции Турции
    Референдум в Турции: итоги