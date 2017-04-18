Полиция Днепра прокомментировала ДТП с высокопоставленным патрульным

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Патрульная полиция Днепра подтвердила, что временно исполняющий обязанности заместителя начальника Управления патрульной полиции города Максим Логвиненко в воскресенье попал в ДТП на служебной Skoda Octavia.

Установлено, что авария произошла около 20.00 16 апреля на участке дороги от трассы Т-04-12 в сторону поселка Радсело.

"Автомобиль съехал в кювет и столкнулся с деревом, в результате чего лица, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения", — говорится в сообщении на странице Патрульной полиции Днепра в Facebook.

По официальной версии, в автомобиле находились Максим Логвиненко и гражданское лицо 1995 года рождения.

Пострадавшие госпитализированы. Проводится служебное расследование.

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Ранее издание "Событие" со ссылкой на свои источники сообщило, что полицейский находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Кроме водителя в салоне авто находилась пассажирка — также сотрудница полиции. Пострадавших доставили в ГБСМП Каменского с переломами ребер и сотрясением головного мозга.