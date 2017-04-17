Пять человек погибли и двое пострадали в ДТП под Житомиром

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Пять человек погибли и еще двое пострадали в понедельник в результате дорожно-транспортного происшествия в Житомирской области, сообщила пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Житомирская область: спасатели деблокировали двух пострадавших и пятерых погибших с искореженных автомобилей в результате дорожно-транспортного происшествия", — говорится в сообщении.

dsns.gov.ua ДТП в Житомирской области

По данным госслужбы по ЧС, в понедельник на трассе Киев-Ковель произошло столкновение легковых автомобилей Suzuki и "ВАЗ-2109", двое водителей и трое пассажиров легковушек погибли, еще двое пассажиров получили травмы.

Указываются, что обстоятельства происшествия продолжают устанавливать специалисты.

Ранее пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что в пятницу в 07.58 на 83-м километре автодороги Павлово — Любань — Оредеж — Луга водитель Ford Transit выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "КамАЗом". В микроавтобусе находилось граждане ближнего зарубежья, предположительно, рабочие, задействованные на строительстве автодороги. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, пострадали 19 человек.