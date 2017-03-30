Проверки на дорогах: смертельные ДТП, смертельные разборки

РИА Новости Украина

Ужасный инцидент, произошедший ночью 18 марта на автодороге на Збаражчине, унес жизнь 44-летнего жителя Тернополя Сергея Д.

Сначала случилась авария – водитель автомобиля "Фольксваген-Транспортер" допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21154, припаркованным на краю дороги. В бусе ехала компания – трое парней и девушка, в легковушке сидели водитель Сергей и его товарищ, пишет Новая Тернопольская газета.

Хотя удар был сильным, но все же обошлось без жертв. Казалось бы, ничего страшного – автомобили можно отремонтировать, убытки компенсировать. Однако то, что произошло после аварии, поражает жестокостью: разъяренный пассажир автобуса нанес водителю легковушки такие сильные удары, что тот умер. Так зверски молодчик расправился с человеком, который еще даже неизвестно, виновен ли в аварии. И случилось это на глазах у полиции!

… В ту ночь Сергей с товарищем возвращались из Вишневца в Тернополь. Вдруг между селами Колодное и Зарудье его легковушка заглохла. Сергей попытался самостоятельно устранить неисправность, однако ему не удалось. Позвонил знакомому, попросил приехать и оттянуть. Пока ждал, возле него останавливались неравнодушные водители и интересовались, что произошло. И тут неожиданно автомобиль Сергея сильно ударило сзади…

По словам пассажира легковушки, водитель автобуса и его друзья выбежали из машины и бросились к Сергею, начали выяснять, кто кому должен возмещать полученные убытки, разгорелся конфликт. Поскольку Сергей не хотел выходить из авто, молодчики выбили лобовое стекло, кто-то из них взобрался на легковушку и начал топтать ее ногами.

Когда водитель вышел на улицу, между участниками ДТП началась драка. Как утверждает пассажир автомобиля ВАЗ-21154, сначала Сергея повалили на землю, а затем набросились на него. Чтобы защититься, мужчина вынул пневматическое оружие и выстрелил в воздух. В это время подъехало авто, которое должно было отбуксировать поломанную легковушку. Опасаясь за свою жизнь, Сергей с товарищем сели в машину и скрылись с места происшествия. Немного отъехав, вызвали полицию и уже с правоохранителями вернулись обратно.

ГУ НП в Тернопольской области Автомобиль, попавший в ДТП под Тернополем ночью 18 марта 2017 года

Собственно, после этого и произошло непоправимое. На обнародованном видео в сюжете одного из центральных телеканалов видно, как участники ДТП на Збаражчине спорят между собой в присутствии правоохранителей, как к Сергею приближается один из пассажиров автобуса, водитель легковушки отталкивает молодого человека, а тот начинает бить его в лицо, затем – ногой в живот. Пострадавший приседает, корчится…

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К сожалению, медики Збаражской районной больницы не смогли спасти мужчину. Вскрытие показало, что причиной смерти стало массивное внутреннее кровотечение, вызванное травмой живота с разрывом брыжейки толстого кишечника. Водителя и пассажиров автобуса также доставили в больницу, во время аварии некоторые из них получили травмы. По словам свидетелей, молодые люди, кроме водителя, были навеселе.

Пассажир автобуса, который нанес смертельный удар Сергею – 22-летний житель села Гнездичное Збаражского района. Поскольку у него есть погашенная судимость за хулиганство, на него составили несколько админпротоколов, то, выбирая меру пресечения, суд отправил его за решетку. Известно, что была судимость и у водителя ВАЗ-21154.

На девятый день после аварии "Новая…" пообщалась с вдовой Еленой Д. Убитая горем женщина до сих пор не может поверить в то, что произошло. Она осталась с двумя сыновьями – младшему 5 лет, старшему – 15.

"Ночью нам позвонили и сообщили, что Сергей в реанимации Збаражской районной больницы. Я попросила друга завезти меня туда. Уже в больнице узнала подробности ужасного инцидента. Утром врачи сказали забирать тело и доставить на вскрытие… В те тяжелые минуты я мало что понимала, поэтому друзья посоветовали взять адвоката, чтобы он занимался следственными действиями. Невыносимо больно вспоминать.., – едва сдерживает слезы женщина. – Сергея нет… Да, он был разный, но для детей он был замечательным отцом. Как теперь быть без него?..".