наверх
13.04.201714:24
Курсы валют НБУ
  • EUR28.50- 0.05
  • USD26.88- 0.02
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Смертельное ДТП на трассе Одесса - Киев: столкнулись две фуры

    (обновлено: )13502
    Сообщается, что в результате столкновения двух фур Iveco EuroStar и Renault Magnum погиб водитель, правоохранители выясняют причины смертельной аварии.
    Авария на трассе Киев - Одесса
    odessa.net.ua

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. На трассе Одесса — Киев на территории Любашевского района произошла авария – столкнулись два грузовых автомобиля Iveco EuroStar и Renault Magnum.

    На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов, медики и спасатели, которым пришлось растягивать фуры для того, чтобы вытащить тело водителя, сообщает odessa.net.ua.

    odessa.net.ua
    Авария на трассе Киев - Одесса
    odessa.net.ua
    Авария на трассе Киев - Одесса

    Причина и виновник ДТП устанавливаются.

    Ранее сообщалось, что в Днепре рядом с торговым центром "Дафи" произошло ДТП при участии трех автомобилей. В ДТП столкнулись Ford Scorpio красного цвета, белый Renault и микроавтобус.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пожилой человек считает деньги в центре Киева
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Юлия Тимошенко о Владимире Гройсмане. Видео
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Заместитель постоянного представителя России при ООН Владимир Сафронков на встрече Совета Безопасности ООН
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США