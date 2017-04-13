Смертельное ДТП на трассе Одесса - Киев: столкнулись две фуры

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. На трассе Одесса — Киев на территории Любашевского района произошла авария – столкнулись два грузовых автомобиля Iveco EuroStar и Renault Magnum.
На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов, медики и спасатели, которым пришлось растягивать фуры для того, чтобы вытащить тело водителя, сообщает odessa.net.ua.
Причина и виновник ДТП устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Днепре рядом с торговым центром "Дафи" произошло ДТП при участии трех автомобилей. В ДТП столкнулись Ford Scorpio красного цвета, белый Renault и микроавтобус.