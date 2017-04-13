Смертельное ДТП на трассе Одесса - Киев: столкнулись две фуры

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. На трассе Одесса — Киев на территории Любашевского района произошла авария – столкнулись два грузовых автомобиля Iveco EuroStar и Renault Magnum.

На место происшествия прибыли представители правоохранительных органов, медики и спасатели, которым пришлось растягивать фуры для того, чтобы вытащить тело водителя, сообщает odessa.net.ua.

odessa.net.ua Авария на трассе Киев - Одесса

odessa.net.ua Авария на трассе Киев - Одесса

Причина и виновник ДТП устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Днепре рядом с торговым центром "Дафи" произошло ДТП при участии трех автомобилей. В ДТП столкнулись Ford Scorpio красного цвета, белый Renault и микроавтобус.