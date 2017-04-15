наверх
15.04.201704:14
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Граждане Украины пострадали в крупном ДТП в Ленинградской области

    1

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В результате ДТП в Ленинградского области (Россия) пострадали трое граждан Украины, сообщает местное издание 47news

    Авария, в которой, по последним данным, пострадали 17 человек, произошла в Тосненском районе в пятницу, 14 апреля. По информации местных властей, все пострадавшие — дорожные рабочие.

    В местной больнице рассказали, что в тяжелом состоянии находится 6 человек, еще 4 — в состоянии средней тяжести, девятерых отправили на амбулаторное лечение. 

    По данным медиков, среди пострадавших трое граждан Украины, а также граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

    По предварительной версии прокуратуры Ленинградской области, водитель микроавтобуса Ford Transit, в котором ехали строители, не справился с управлением в связи со сложными дорожными условиями и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "КамАЗ" с полуприцепом.  

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Константин Эрнст. Архивное фото
      Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
      Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
      Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
      Пожилой человек считает деньги в центре Киева
      Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
      Вадим Карасев о годе работы Кабмина Владимира Гройсмана. Видео
      Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана