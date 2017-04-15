Граждане Украины пострадали в крупном ДТП в Ленинградской области

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. В результате ДТП в Ленинградского области (Россия) пострадали трое граждан Украины, сообщает местное издание 47news.

Авария, в которой, по последним данным, пострадали 17 человек, произошла в Тосненском районе в пятницу, 14 апреля. По информации местных властей, все пострадавшие — дорожные рабочие.

В местной больнице рассказали, что в тяжелом состоянии находится 6 человек, еще 4 — в состоянии средней тяжести, девятерых отправили на амбулаторное лечение.

По данным медиков, среди пострадавших трое граждан Украины, а также граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

По предварительной версии прокуратуры Ленинградской области, водитель микроавтобуса Ford Transit, в котором ехали строители, не справился с управлением в связи со сложными дорожными условиями и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "КамАЗ" с полуприцепом.