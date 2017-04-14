наверх
14.04.201711:34
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    ДТП в Одессе: пешехода зажало между трамваем и машиной

    (обновлено: )39
    Сообщается, что пострадавший мужчина мешал проезду и находился в состоянии алкогольного опьянения. Водитель микроавтобуса начал движение в сторону пешехода с целью "припугнуть" его.
    1 / 2
    ДТП в Одессе
    pushkinska.net

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Пешеход пострадал в результате аварии в районе Пересыпи в Одессе, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

    По предварительным данным, в городе столкнулись трамвай и микроавтобус Ford.

    "По словам водителя микроавтобуса, он пытался выехать на улицу Черноморского казачества. Когда он пересекал рельсы трамвайных путей, он увидел мужчину, который мешал проезду. По внешним признакам, данный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ними возникла словесная перепалка. Затем водитель микроавтобуса сделал вид, что начинает двигаться в сторону пьяного пешехода, решив таким образом его "припугнуть", — сообщает pushkinska.net.

    pushkinska.net
    ДТП в Одессе

    В это же время водитель трамвая решил, что микроавтобус отъехал, поэтому начал движение, которое привело к ДТП. В результате столкновения микроавтобуса и трамвая пешеход оказался зажатым между двумя транспортными средствами.

    Напомним, ранее на трассе Одесса-Киев столкнулись две фуры.

    Ссылки по теме:
    Темы дня
    Франческо Габбани
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Пожилой человек считает деньги в центре Киева
    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел
    Политтехнолог Ярослав Макитра. Архивное фото
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана