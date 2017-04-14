ДТП в Одессе: пешехода зажало между трамваем и машиной

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Пешеход пострадал в результате аварии в районе Пересыпи в Одессе, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

По предварительным данным, в городе столкнулись трамвай и микроавтобус Ford.

"По словам водителя микроавтобуса, он пытался выехать на улицу Черноморского казачества. Когда он пересекал рельсы трамвайных путей, он увидел мужчину, который мешал проезду. По внешним признакам, данный мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Между ними возникла словесная перепалка. Затем водитель микроавтобуса сделал вид, что начинает двигаться в сторону пьяного пешехода, решив таким образом его "припугнуть", — сообщает pushkinska.net.

pushkinska.net ДТП в Одессе

В это же время водитель трамвая решил, что микроавтобус отъехал, поэтому начал движение, которое привело к ДТП. В результате столкновения микроавтобуса и трамвая пешеход оказался зажатым между двумя транспортными средствами.

Напомним, ранее на трассе Одесса-Киев столкнулись две фуры.