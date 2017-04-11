ДТП в Днепре: три авто разбились "всмятку"

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В Днепре рядом с торговым центром "Дафи" произошло ДТП при участии трех автомобилей.

Отмечается, что в ДТП столкнулись Ford Scorpio красного цвета, белый Renault и микроавтобус, сообщает Dnepr.info. Авария заняла несколько полос движения.

dnepr.info ДТП в Днепре

dnepr.info ДТП в Днепре

Как передает фотокорреспондент издания с места события, водитель Ford погиб на месте. Девушку водителя Renault доставили в больницу Мечникова в тяжелом состоянии. На месте работает несколько карет скорой помощи, пожарная машина и три экипажа полиции.

Из-за ДТП образовалась огромная пробка.

Ранее в понедельник, 10 апреля, под Киевом на Житомирской трассе произошло массовое ДТП с пострадавшими. Рано утром на крайней левой полосе трассы столкнулись сразу более пяти автомобилей. На место происшествия прибыла скорая и полиция.