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    ДТП в Днепре: три авто разбились "всмятку"

    (обновлено: )284
    Сообщается, что в результате аварии столкнулись три автомобиля, есть погибшие. На месте работает несколько карет скорой помощи, пожарная машина и три экипажа полиции. Из-за ДТП образовалась огромная пробка.
    ДТП в Днепре
    dnepr.info

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. В Днепре рядом с торговым центром "Дафи" произошло ДТП при участии трех автомобилей. 

    Отмечается, что в ДТП столкнулись Ford Scorpio красного цвета, белый Renault и микроавтобус, сообщает Dnepr.info. Авария заняла несколько полос движения.

    dnepr.info
    ДТП в Днепре
    dnepr.info
    ДТП в Днепре

    Как передает фотокорреспондент издания с места события, водитель Ford погиб на месте. Девушку водителя Renault доставили в больницу Мечникова в тяжелом состоянии. На месте работает несколько карет скорой помощи, пожарная машина и три экипажа полиции.

    Из-за ДТП образовалась огромная пробка.

    Ранее в понедельник, 10 апреля, под Киевом на Житомирской трассе произошло массовое ДТП с пострадавшими. Рано утром на крайней левой полосе трассы столкнулись сразу более пяти автомобилей. На место происшествия прибыла скорая и полиция. 

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