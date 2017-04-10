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    ДТП под Киевом: столкнулись пять авто

    (обновлено: )128
    На крайней левой полосе трассы столкнулись сразу более пяти автомобилей. На место происшествия прибыла скорая и полиция. Правоохранители устанавливают виновника инцидента.
    ДТП на Житомирской трассе
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В понедельник, 10 апреля, под Киевом на Житомирской трассе произошло массовое ДТП с пострадавшими, сообщает портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

    Как видно на видео, рано утром на крайней левой полосе трассы столкнулись сразу более пяти автомобилей. На место происшествия прибыла скорая и полиция. Правоохранители устанавливают виновника инцидента. Движение по данному участку затруднено.

    "Серьезное ДТП с пострадавшими под Киевом на Житомирской трассе: в Миле столкновение 3 авто. Двое пострадали", — говорится в сообщении.

    Ранее Национальная полиция Украины сообщила, что в Полтавской области в результате ДТП были травмированы семь человек.

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