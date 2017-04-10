ДТП под Киевом: столкнулись пять авто

Скриншот с видео

КИЕВ, 10 апр — РИА Новости Украина. В понедельник, 10 апреля, под Киевом на Житомирской трассе произошло массовое ДТП с пострадавшими, сообщает портал dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Как видно на видео, рано утром на крайней левой полосе трассы столкнулись сразу более пяти автомобилей. На место происшествия прибыла скорая и полиция. Правоохранители устанавливают виновника инцидента. Движение по данному участку затруднено.

"Серьезное ДТП с пострадавшими под Киевом на Житомирской трассе: в Миле столкновение 3 авто. Двое пострадали", — говорится в сообщении.

Ранее Национальная полиция Украины сообщила, что в Полтавской области в результате ДТП были травмированы семь человек.