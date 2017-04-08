ДТП в Полтавской области: семь человек пострадали

КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. В Полтавской области в результате ДТП были травмированы семь человек, сообщает Национальная полиция Украины.

По данным правоохранителей, авария произошла накануне на автодороге Полтава – Диканька, там столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус.

"По предварительной информации известно, что в результате столкновения телесные повреждения получили семеро граждан. Среди них – 24-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, пятеро пассажиров микроавтобуса и 26-летний пассажир автомобиля ВАЗ-21053 (житель Полтавы)", — говорится в сообщении.

По данным полиции, травмированных доставили в медицинские учреждения Полтавы.

pl.npu.gov.ua Семь человек травмированы в результате ДТП в Полтавской области

pl.npu.gov.ua Семь человек травмированы в результате ДТП в Полтавской области

Напомним, 6 апреля вечером в результате ДТП в Киеве погиб один человек, еще двое были госпитализированы. Авария произошла на проспекте Победы, столкнулись 2 автомобиля, легковушка и внедорожник. Предварительно, они не поделили полосы движения. Вскоре после ДТП на проспекте образовалась тянучка.