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    Происшествия

    ДТП в Полтавской области: семь человек пострадали

    (обновлено: )30
    В результате столкновения телесные повреждения получили семь человек. Среди них – 24-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, пятеро пассажиров микроавтобуса и 26-летний пассажир автомобиля ВАЗ-21053.
    Семь человек травмированы в результате ДТП в Полтавской области
    pl.npu.gov.ua

    КИЕВ, 8 апр — РИА Новости. В Полтавской области в результате ДТП были травмированы семь человек, сообщает Национальная полиция Украины.

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    По данным правоохранителей, авария произошла накануне на автодороге Полтава – Диканька, там столкнулись два легковых автомобиля и микроавтобус.

    "По предварительной информации известно, что в результате столкновения телесные повреждения получили семеро граждан. Среди них – 24-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, пятеро пассажиров микроавтобуса и 26-летний пассажир автомобиля ВАЗ-21053 (житель Полтавы)", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, травмированных доставили в медицинские учреждения Полтавы.

    pl.npu.gov.ua
    Семь человек травмированы в результате ДТП в Полтавской области
    pl.npu.gov.ua
    Семь человек травмированы в результате ДТП в Полтавской области

    Напомним, 6 апреля вечером в результате ДТП в Киеве погиб один человек, еще двое были госпитализированы. Авария произошла на проспекте Победы, столкнулись 2 автомобиля, легковушка и внедорожник. Предварительно, они не поделили полосы движения. Вскоре после ДТП на проспекте образовалась тянучка.

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