В Константиновке произошло ДТП с участием военного ВСУ, есть пострадавшие

КИЕВ, 2 апр – РИА Новости Украина. В Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Вооруженных сил Украины, есть пострадавшие. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

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"2 апреля, в городе Константиновка Донецкой области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Вооруженных сил Украины. Пострадавших в результате ДТП гражданских лиц, водителя и пассажира мотоцикла, доставили в городскую больницу", — отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что в настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. На месте происшествия работают представители военной комендатуры и национальной полиции.

Ранее полиция сообщила, что в результате ДТП во Львовской области в пятницу погибли два гражданина Молдавии.