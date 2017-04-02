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    В Константиновке произошло ДТП с участием военного ВСУ, есть пострадавшие

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    По информации пресс-центра штаба АТО, в Константиновке Донецкой области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего ВСУ. Пострадавших в результате ДТП гражданских лиц, водителя и пассажира мотоцикла, доставили в городскую больницу.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 апр – РИА Новости Украина. В Донецкой области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Вооруженных сил Украины, есть пострадавшие. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

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    "2 апреля, в городе Константиновка Донецкой области случилось дорожно-транспортное происшествие с участием военнослужащего Вооруженных сил Украины. Пострадавших в результате ДТП гражданских лиц, водителя и пассажира мотоцикла, доставили в городскую больницу", — отмечается в сообщении.

    При этом добавляется, что в настоящее время обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. На месте происшествия работают представители военной комендатуры и национальной полиции.

    Ранее полиция сообщила, что в результате ДТП во Львовской области в пятницу погибли два гражданина Молдавии.

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