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    В ДТП во Львовской области погибли двое граждан Молдавии - полиция

    (обновлено: )48
    По данным полиции, никто из пассажиров и водителей автобуса не погиб. Погибли ехавшие в автомобиле литовской регистрации, но сами были гражданами Молдавии.
    На месте столкновения автобуса и автомобиля во Львовской области
    Игорь Зинкевич в Facebook

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В результате ДТП во Львовской области в пятницу погибли два гражданина Молдавии, подтвердили РИА Новости в местной полиции.

    На месте столкновения автобуса и автомобиля во Львовской области
    Игорь Зинкевич в Facebook
    ДТП на Львовщине. Спецкор с места происшествия

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    Ранее полиции сообщила, что в Львовской области столкнулись автомобиль Mercedes и туристический автобус "Неоплан", в результате погибли два иностранца. По данным белорусского портала tut.by, погибшие были гражданами Молдавии.

    "Они граждане Молдавии. Автомобиль на литовской регистрации, но они граждане Молдавии", — сказал представитель полиции.

    Он также уточнил, что никто из пассажиров и водителей автобуса не погиб.

    По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, автобус следовал из Белоруссии в Буковель. ДТП произошло на дороге Жидачив-Львов возле села Пятничаны. На момент происшествия в автобусе находились 42 пассажира — все граждане Белоруссии — и два водителя. В результате столкновения автобус перевернулся и съехал в кювет. По данным ведомства, в результате ДТП водитель и один пассажир легкового автомобиля погибли, также пострадали девять пассажиров автобуса и пассажир автомобиля Mercedes.

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