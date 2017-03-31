В ДТП во Львовской области погибли двое граждан Молдавии - полиция

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. В результате ДТП во Львовской области в пятницу погибли два гражданина Молдавии, подтвердили РИА Новости в местной полиции.

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Ранее полиции сообщила, что в Львовской области столкнулись автомобиль Mercedes и туристический автобус "Неоплан", в результате погибли два иностранца. По данным белорусского портала tut.by, погибшие были гражданами Молдавии.

"Они граждане Молдавии. Автомобиль на литовской регистрации, но они граждане Молдавии", — сказал представитель полиции.

Он также уточнил, что никто из пассажиров и водителей автобуса не погиб.

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, автобус следовал из Белоруссии в Буковель. ДТП произошло на дороге Жидачив-Львов возле села Пятничаны. На момент происшествия в автобусе находились 42 пассажира — все граждане Белоруссии — и два водителя. В результате столкновения автобус перевернулся и съехал в кювет. По данным ведомства, в результате ДТП водитель и один пассажир легкового автомобиля погибли, также пострадали девять пассажиров автобуса и пассажир автомобиля Mercedes.