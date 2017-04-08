Под Донецком в ДТП пострадали шесть человек, в том числе четверо детей

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КИЕВ, 8 апр — РИА Новости Украина. В Донецкой области в ДТП пострадали шесть человек, в том числе четверо детей. Об этом сообщает в субботу управление безопасности дорожного движения Национальной полиции Украины.

По данным полиции, два легковых автомобиля столкнулись в Славянске в пятницу.

"Водитель автомобиля "Нива" не предоставил преимущество в движении автомобилю Daewoo Lanos, который двигался справа по главной дороге. 22-летний пассажир Daewoo Lanos и пять пассажиров "Нивы" – 20-летняя девушка, два 7-летних мальчика и девочки – 12 и 13 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести", — говорится в сообщении.

Ранее Национальная полиция Украины сообщила, что в Полтавской области в результате ДТП были травмированы семь человек.