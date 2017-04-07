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    Киев

    Масштабное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла молодая женщина

    (обновлено: )14
    По данным СМИ, женщина 1991 года рождения, водитель BMW, хотела резко свернуть на ул. Мирошниченко, в результате чего в нее врезалась Acura. Девушка скончалась в карете скорой помощи.
    ДТП на проспекте Победы в Киеве
    Rreview News/Александр Гусев

    Накануне вечером в результате ДТП в Киеве погиб один человек, еще двое госпитализированы.

    Авария произошла на проспекте Победы, столкнулись 2 автомобиля, легковушка и внедорожник. Предварительно, они не поделили полосы движения. Вскоре после ДТП на проспекте образовалась тянучка.

    Rreview News/Александр Гусев
    ДТП на проспекте Победы в Киеве

    По данным СМИ, девушка 1991 года рождения, водитель BMW, хотела резко свернуть на ул. Мирошниченко, в результате чего в нее врезалась Acura. Девушка от полученных травм скончалась в карете скорой.

    Rreview News/Александр Гусев
    ДТП на проспекте Победы в Киеве

    Напомним, в конце марта на пр-те Победы также произошло масштабное ДТП, в результате которого погиб один человек, еще трое были госпитализированы. 

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