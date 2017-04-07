Масштабное ДТП на проспекте Победы в Киеве: погибла молодая женщина

Накануне вечером в результате ДТП в Киеве погиб один человек, еще двое госпитализированы.

Авария произошла на проспекте Победы, столкнулись 2 автомобиля, легковушка и внедорожник. Предварительно, они не поделили полосы движения. Вскоре после ДТП на проспекте образовалась тянучка.

Rreview News/Александр Гусев ДТП на проспекте Победы в Киеве

По данным СМИ, девушка 1991 года рождения, водитель BMW, хотела резко свернуть на ул. Мирошниченко, в результате чего в нее врезалась Acura. Девушка от полученных травм скончалась в карете скорой.

Rreview News/Александр Гусев ДТП на проспекте Победы в Киеве

Напомним, в конце марта на пр-те Победы также произошло масштабное ДТП, в результате которого погиб один человек, еще трое были госпитализированы.