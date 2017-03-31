ДТП на Львовщине. Спецкор с места происшествия

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос Столицы"

Во Львовской области рейсовый автобус Минск-Буковель столкнулся с легковым автомобилем. В результате два человека погибли, а 12 — госпитализированы с травмами различной сложности.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром в пятницу, 31 марта, на трассе Львов — Бибрка — Ивано-Франковск. Информация об этой аварии появилась в твиттер-аккаунте Министерства иностранных дел Беларуси.

Подробности ДТП сообщил спецкор Голоса Столицы во Львове Андрей Галицкий.

(текст публикуется на языке оригинала)

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Що відомо про причини аварії рейсового автобусу Мінськ-Буковель?

— Наразі можемо говорити лише про попередню інформацію загалом від головного управління Нацполіції у Львівській області, і від очевидців події, які вже описують і розповідають про цю ДТП в соцмережах. Зокрема, очевидці події зазначають, що аварія, зіткнення між автобусом "Неоплан" та легковиком "Мерседес" сталася через те, що водій мерседеса з невідомих поки що причин виїхав на зустрічну смугу, і вчинив зіткнення з автобусом "Неоплан", в якому перебувало 42 пасажири. За попередніми даними, це були туристи з Білорусі. Водій автобуса намагався уникнути зіткнення і йому це не вдалося, від сильного удару автобус виїхав за межі траси, після чого з’їхав у кювет та перекинувся.

Є інформація стосовно реєстрації автобуса, легковика? На чиїх номерах?

— Наразі в поліції про точну реєстрацію не зазначають. Журналістам на запитання про реєстрацію двох транспортних засобів відповідають, що дійсно обидва транспортні засоби були на іноземній реєстрації, однак поки що не уточнюють, яка саме це реєстрація. За попередніми даними відомо, що в салоні автобуса перебували пасажири, туристи з Білорусії, які відпочивали в Буковелі і поверталися назад.

Загиблі у цьому ДТП — громадяни Білорусі?

— Наразі також, на жаль, у поліції цю інформацію не коментують. Зазначають, що аби отримати таку інформацію, потрібно трохи часу, і після цього вже, коли правоохоронці точно знатимуть, зможуть коментувати і давати точну інформацію.

У якому стані інші постраждалі? Чи є тяжкопоранені?

— У поліції зазначають, що з місця події було госпіталізовано 12 осіб, всі люди — пасажири автобуса, які постраждали внаслідок ДТП, наразі їх госпіталізовано до лікарень області, і ними займаються медики. Стосовно травм, які отримали пасажири, поки нічого не відомо, інформація буде відома, після того як медики відзвітують правоохоронцям.

Чи є інформація про водія і пасажирів легковика?

— Як коментують у правоохоронних органах Львівщини, водій легковика отримав смертельні травми і загинув на місці події. Друга людина, яка загинула, це якраз був пасажир легковика.

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