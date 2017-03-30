Более 10 человек погибли в ДТП с участием церковного автобуса в Техасе

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. В результате крупного ДТП на юго-западе американского штата Техас погибли 12 человек погибли и еще трое пострадали, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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Авария с участием грузовика, принадлежащего баптисткой церкви, и пикапа произошла в среду. По данным полиции, в грузовике находились 14 прихожан пожилого возраста. В пикапе был лишь один водитель.

Сообщается, что пострадавшие госпитализированы. Что стало причиной аварии, не уточняется.

Ранее сообщалось о крупном ДТП в Италии с участием автовоза и автобуса с туристами из Германии.