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    Появилось видео смертельного ДТП под Киевом

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    В Киевской области в результате ДТП погибли два человека, одного госпитализировали в тяжелом состоянии. Авария произошла в районе населенного пункта Глеваха.
    Канал "112 Украина" в Youtube

    Автомобиль Volkswagen Caddy, совершая маневр по обгону транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил боковое столкновение с автомобилем Shevrolet. После этого совершил еще одно столкновение с другим автомобилем. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Николай Жукович.

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    Вследствие этого в автомобиле Volkswagen Caddy, который и совершал обгон, погибли два человека. Также один пассажир Shevrolet госпитализирован в тяжелом состоянии.

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