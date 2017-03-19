Появилось видео смертельного ДТП под Киевом

Автомобиль Volkswagen Caddy, совершая маневр по обгону транспортного средства, выехал на полосу встречного движения, не справился с управлением и совершил боковое столкновение с автомобилем Shevrolet. После этого совершил еще одно столкновение с другим автомобилем. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Киевской области Николай Жукович.

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Вследствие этого в автомобиле Volkswagen Caddy, который и совершал обгон, погибли два человека. Также один пассажир Shevrolet госпитализирован в тяжелом состоянии.