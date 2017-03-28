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    Автовоз и автобус столкнулись в Италии: пострадали 16 граждан ФРГ

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    По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автовоза, допустивший столкновение с автобусом, в котором находилось более 40 человек, 16 из них пострадали.
    ДТП в Италии с туристическим автобусом из Германии
    ansa.it

    КИЕВ, 28 мар – РИА Новости Украина, Александр Логунов. В результате столкновения автобуса и автовоза в центральной итальянской области Эмилия-Романья пострадали 16 туристов, говорится в сообщении компании Autostrade per'Italia, управляющей сетью платных дорог на Апеннинах.

    ansa.it
    ДТП в Италии с туристическим автобусом из Германии

    По сообщению местных СМИ, в аварии пострадали граждане ФРГ.

    ДТП произошло в окрестностях Болоньи. Предположительным виновником аварии стал водитель автовоза, допустивший столкновение с автобусом, в котором находилось более 40 человек.

    lastampa.it
    ДТП в Италии с туристическим автобусом из Германии

    16 туристов были госпитализированы в ближайшие больницы, состояние трех из них оценивается как средней тяжести. Остальных пассажиров доставили в сервисную зону для оказания помощи и ожидания подменного транспорта.

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    Участок автострады был закрыт, пробка в районе происшествия растянулась на несколько километров.

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