Автовоз и автобус столкнулись в Италии: пострадали 16 граждан ФРГ

КИЕВ, 28 мар – РИА Новости Украина, Александр Логунов. В результате столкновения автобуса и автовоза в центральной итальянской области Эмилия-Романья пострадали 16 туристов, говорится в сообщении компании Autostrade per'Italia, управляющей сетью платных дорог на Апеннинах.

ansa.it ДТП в Италии с туристическим автобусом из Германии

По сообщению местных СМИ, в аварии пострадали граждане ФРГ.

ДТП произошло в окрестностях Болоньи. Предположительным виновником аварии стал водитель автовоза, допустивший столкновение с автобусом, в котором находилось более 40 человек.

lastampa.it ДТП в Италии с туристическим автобусом из Германии

16 туристов были госпитализированы в ближайшие больницы, состояние трех из них оценивается как средней тяжести. Остальных пассажиров доставили в сервисную зону для оказания помощи и ожидания подменного транспорта.

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Участок автострады был закрыт, пробка в районе происшествия растянулась на несколько километров.