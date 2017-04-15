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    МИД прокомментировал ситуацию с пострадавшими украинцами в ДТП в РФ

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    Один из пострадавших госпитализирован в Ленинградскую областную клиническую больницу с телесными повреждениями средней тяжести. Двое после получения первичной медицинской помощи покинули лечебное учреждение.
    Здание МИД Украины
    RIA News Максим Блинов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Угрозы для жизни пострадавших граждан Украины в результате ДТП в Тосненском районе Ленинградской области нет, сообщает в субботу департамент консульской службы МИД Украины.

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    Сообщается, что им оказана необходимая медицинская помощь.

    По информации генконсульства Украины в Санкт-Петербурге, в результате ДТП пострадали три гражданина Украины. "Пострадавшим… гражданам Украины оказана медицинская помощь, угрозы их жизни и здоровью нет", — говорится в сообщении украинского внешнеполитического ведомства на странице в Facebook.

    "Один из пострадавших госпитализирован в Ленинградскую областную клиническую больницу с телесными повреждениями средней тяжести. Двое после получения первичной медицинской помощи покинули лечебное учреждение", — добавили в МИД Украины.

    Ранее пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что в пятницу в 07.58 на 83-м километре автодороги Павлово — Любань — Оредеж — Луга водитель Ford Transit выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "КамАЗом". В микроавтобусе находилось граждане ближнего зарубежья, предположительно, рабочие, задействованные на строительстве автодороги. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, пострадали 19 человек.

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