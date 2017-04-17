ДТП в Киеве: пострадала 18-летняя девушка

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Дарницком районе Киева в результате столкновения двух маршруток пострадала молодая девушка

"Как рассказали свидетели инцидента, первая маршрутка с пассажирами отъезжала от остановки, объезжая аварийный автомобиль, что стоял в правой полосе. В это время водитель второй маршрутки протаранил первую в заднюю часть", — сообщает подробности Эспрессо.

espreso.tv ДТП в Киеве

espreso.tv ДТП в Киеве

В результате ДТП травмы получила молодая девушка. Ее немедленно госпитализировали врачи "скорой". Другие пассажиры от госпитализации отказались.

Ранее пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что в пятницу в 07.58 на 83-м километре автодороги Павлово — Любань — Оредеж — Луга водитель Ford Transit выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "КамАЗом". В микроавтобусе находилось граждане ближнего зарубежья, предположительно, рабочие, задействованные на строительстве автодороги. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, пострадали 19 человек.