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    Киев

    ДТП в Киеве: пострадала 18-летняя девушка

    (обновлено: )72
    Сообщается, что в результате столкновения двух маршруток в Дарницком районе Киева пострадала молодая девушка, ее экстренно госпитализировали.
    ДТП в Киеве
    espreso.tv

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Дарницком районе Киева в результате столкновения двух маршруток пострадала молодая девушка

    "Как рассказали свидетели инцидента, первая маршрутка с пассажирами отъезжала от остановки, объезжая аварийный автомобиль, что стоял в правой полосе. В это время водитель второй маршрутки протаранил первую в заднюю часть", — сообщает подробности Эспрессо.

    espreso.tv
    ДТП в Киеве
    espreso.tv
    ДТП в Киеве

    В результате ДТП травмы получила молодая девушка. Ее немедленно госпитализировали врачи "скорой". Другие пассажиры от госпитализации отказались.

    Ранее пресс-служба УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что в пятницу в 07.58 на 83-м километре автодороги Павлово — Любань — Оредеж — Луга водитель Ford Transit выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с "КамАЗом". В микроавтобусе находилось граждане ближнего зарубежья, предположительно, рабочие, задействованные на строительстве автодороги. По данным источника РИА Новости в экстренных службах региона, пострадали 19 человек.

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