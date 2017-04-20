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    Культура

    ДТП на фоне сельского тверка. Украинка стала знаменитостью на Западе

    (обновлено: )36
    Британские и американские СМИ оживленно обсуждают инцидент, произошедший в селе Пересичное Дергачевского района Харьковской области. Там во время любительской съемки танца в стиле "тверк" столкнулись мотоцикл и автомобиль.
    Танцующая тверк девушка
    коллаж The Sun

    На видеозаписи видно, как девушка танцует тверк на тротуаре рядом с проезжей частью. В какой-то момент в кадр попадают спортивный мотоцикл и иномарка. Водитель автомобиля, судя по записи, выехал на полосу встречного движения прямо перед водителем мотоцикла. Как раз в это время девушка, танцуя, подошла к самому краю тротуара.

    "Шокирующий момент: девушка, танцующая на обочине тверк, спровоцировала лобовое столкновение между байкером и автомобилем", — гласит заголовок на популярном британском таблоиде The Sun.

    Кровавый тверк под Харьковом: в кадр попал момент ДТП. Видео
    Twerk Dance/Youtube
    Кровавый тверк под Харьковом: вместе с танцем на видео попал момент аварии

    "Танцующая тверк женщина отвлекла водителей, что стало причиной лобового столкновения", — говорится в одном из заголовке на сайте американского телеканала Fox News.

    Примечательно, что вышеупомянутые и преобладающее большинство других западных СМИ винят в аварии именно девушку.

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    Как сообщалось, в результате столкновения автомобиля Hyundai под управлением мужчины 1968 года рождения и мотоцикла Yamaha с полтавской регистрацией под управлением местного жителя 1991 года рождения закрытую черепно-мозговую травму и ушибы различных частей тела получил водитель мотоцикла. Мужчину доставили в больницу скорой и неотложной помощи Харькова. Его состояние удовлетворительное.

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