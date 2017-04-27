В Одессе мотоциклист сбил троих детей: момент аварии (18+)

Скорые забрали сразу четырех человек – троих школьников и пассажира мотоцикла, сообщает 7 канал.

"Две девочки — шестиклассницы, мальчик на класс младше. По предварительным данным, у них ушибы и черепно-мозговые травмы. Впрочем, по мнению очевидцев, последствия ДТП могли быть куда страшнее. И директор школы, и ее ученики в один голос утверждают, что скоростным режимом на этом участке Пироговской злоупотребляют ежедневно", — говорится в сообщении.

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