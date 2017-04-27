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    В Одессе мотоциклист сбил троих детей: момент аварии (18+)

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    В среду возле одной из одесских школ выехавший на встречную полосу байкер сбил учеников. Пострадавшие дети учатся в школе №16, она находится прямо через дорогу от места аварии. РИА Новости Украина:
    Канал Привет, Одесса! на youtube

    Скорые забрали сразу четырех человек – троих школьников и пассажира мотоцикла, сообщает 7 канал.

    "Две девочки — шестиклассницы, мальчик на класс младше. По предварительным данным, у них ушибы и черепно-мозговые травмы. Впрочем, по мнению очевидцев, последствия ДТП могли быть куда страшнее. И директор школы, и ее ученики в один голос утверждают, что скоростным режимом на этом участке Пироговской злоупотребляют ежедневно", — говорится в сообщении.

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    Видео содержит сцены, нерекомендуемые для просмотра людям с неустойчивой психикой.

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