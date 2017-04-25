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    ДТП в Харькове: трамвай сошел с рельсов и врезался в столб

    (обновлено: )13
    Сообщается, что в Харькове трамвай сошел с рельсов и ударился о железный столб, пострадали двое граждан, их госпитализировали.
    В Харькове трамвай сошел с рельсов
    057.ua

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. В Харькове на улице Шевченко произошло ДТП при участии трамвая, сообщает пресс-служба патрульной полиции города.

    Трамвай сошел с рельсов и ударился о железный столб. В результате происшествия пострадали двое граждан, их госпитализировали.

    Очевидцы происшествия в соцсетях отмечают, что вагон развернуло вокруг своей оси и он почти полностью "улетел" с рельсов.

    Ранее в воскресенье в Синельниково по дороге на Днепр автомобиль ВАЗ столкнулся с ехавшим навстречу Opel. В результате лобового удара погибли двое человек.

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