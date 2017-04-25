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    Происшествия

    Смертельное ДТП на трассе Киев - Одесса: погиб ребенок

    (обновлено: )109
    Сообщается, что в результате столкновения рейсового автобуса и автомобиля Suzuki Swift погиб ребенок, члены его семьи госпитализированы.
    На месте ДТП на трассе Киев-Одесса
    odessa.net.ua

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. На трассе Одесса-Киев рядом с населённым пунктом Дачное произошла авария — рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Киев-Одесса" на полном ходу врезался в автомобиль Suzuki Swift.

    odessa.net.ua
    На месте ДТП на трассе Киев-Одесса
    odessa.net.ua
    На месте ДТП на трассе Киев-Одесса

    На место происшествия прибыли сотрудники полиции и "скорая". Ребёнок лет 7-8, находившийся в легковой машине, скончался на месте, а трое членов его семьи с тяжёлыми травмами госпитализированы в больницу, сообщает odessa.net.ua.

    Ранее в воскресенье в Синельниково по дороге на Днепр автомобиль ВАЗ столкнулся с ехавшим навстречу Opel. В результате лобового удара погибли двое человек.

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