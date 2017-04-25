Смертельное ДТП на трассе Киев - Одесса: погиб ребенок

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. На трассе Одесса-Киев рядом с населённым пунктом Дачное произошла авария — рейсовый автобус, следовавший по маршруту "Киев-Одесса" на полном ходу врезался в автомобиль Suzuki Swift.

odessa.net.ua На месте ДТП на трассе Киев-Одесса

odessa.net.ua На месте ДТП на трассе Киев-Одесса

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и "скорая". Ребёнок лет 7-8, находившийся в легковой машине, скончался на месте, а трое членов его семьи с тяжёлыми травмами госпитализированы в больницу, сообщает odessa.net.ua.

Ранее в воскресенье в Синельниково по дороге на Днепр автомобиль ВАЗ столкнулся с ехавшим навстречу Opel. В результате лобового удара погибли двое человек.