Украина стала лидером в Европе по уровню смертности из-за ДТП

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КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в Украине является одним из самых высоких в Европе, сообщил в четверг заместитель директора департамента — начальник управления предоставления медицинской помощи взрослым департамента медпомощи Минздрава Андрей Гаврилюк.

"В Украине уровень смертности и травматизма в результате ДТП является одним из самых высоких в европейском регионе. За последние шесть лет — это 2011-2016 года — в Украине зарегистрировано приблизительно 170 тысяч ДТП с пострадавшими, где погибли 26,5 тысячи человек, травмированы — 209 тысяч человек", — сказал Гаврилюк.

Он добавил, что в 2016 году зафиксирован рост числа ДТП на 11,6% по сравнению с предыдущим годом. Число пострадавших выросло 1,5%.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Киевом погиб священник-депутат.