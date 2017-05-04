наверх
04.05.201714:36
Курсы валют НБУ
  • EUR28.96- 0.07
  • USD26.52- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    Украина стала лидером в Европе по уровню смертности из-за ДТП

    (обновлено: )2010
    Как сообщил Андрей Гаврилюк, за последние шесть лет в Украине зарегистрировано приблизительно 170 тысяч ДТП с пострадавшими, где погибли 26,5 тысячи человек.
    Смертельное ДТП. Архивное фото
    mukachevo.net

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в Украине является одним из самых высоких в Европе, сообщил в четверг заместитель директора департамента — начальник управления предоставления медицинской помощи взрослым департамента медпомощи Минздрава Андрей Гаврилюк.

    Смертельное ДТПв Киеве
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook
    Смертельное ДТП в Киеве: музыканту оторвало руку (18+)

    "В Украине уровень смертности и травматизма в результате ДТП является одним из самых высоких в европейском регионе. За последние шесть лет — это 2011-2016 года — в Украине зарегистрировано приблизительно 170 тысяч ДТП с пострадавшими, где погибли 26,5 тысячи человек, травмированы — 209 тысяч человек", — сказал Гаврилюк.

    Он добавил, что в 2016 году зафиксирован рост числа ДТП на 11,6% по сравнению с предыдущим годом. Число пострадавших выросло 1,5%.

    Ранее сообщалось, что в ДТП под Киевом погиб священник-депутат.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Празднование Дня Победы в Одессе: георгиевские ленты, вышиванки и Лорткипанидзе
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Подготовка к Евровидению
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Русский культурный центр во Львове
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Суд по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене
    Майдан. Допросы Януковича, иск Олийныка