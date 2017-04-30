ДТП под Полтавой: один полицейский погиб, второй в реанимации

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. В Гадяцком районе Полтавской области в результате ДТП один полицейский погиб, второй в реанимации. Об этом "112 Украина" рассказал начальник отдела коммуникации управления Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев.

"В результате ДТП один полицейский погиб на месте. Второй в тяжелом состоянии в реанимации. Полицейские ехали в больницу, у одного из них были проблемы с позвоночником", — заявил Сулаев.

Сообщение ряда ресурсов о том, что полицейские были пьяны, Сулаев комментировать отказался: "Это циничная ложь", — заявил спикер Нацполиции в Полтавской области.

Ранее сообщалось, что экс-министр аграрной политики Украины Игорь Швайка по дороге из города Конотоп Сумской области в Киев попал в дорожно-транспортное происшествие.