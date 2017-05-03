Массовое ДТП в Киеве: проспект Победы остановился в пробке

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в среду произошла массовая авария на проспекте Победы. Нескольких пострадавших доставили в больницу, пишет ТСН.

Сообщается, что автомобиль Lanos влетел в Renault, после чего его отбросило к третьей машине — Volkswagen.

@iamkrus Массовое ДТП в Киеве

Из-за поврежденных авто, которые перегородили проспект, он остановился в огромной пробке: от Воздухофлотского путепровода до метро "Шулявская".

В результате аварии пострадал водитель и пассажир Lanos — лицеист военного учебного заведения: оба получили ушибы грудных клеток и черепно-мозговые травмы.

Ранее сообщалось, что утром 2 мая в Киеве на проспекте Победы водитель такси Kia врезался в отбойник, поскольку перед этим не заметил опору путепровода. Тормозной путь автомобиля составил 35 метров.