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    Автобус с украинцами попал в ДТП и загорелся в Тульской области

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    По информации МЧС РФ, совершили столкновение два транспортных средства - автобус Mercedes и грузовой автомобиль Iveco, в результате столкновения произошло возгорание обоих транспортных средств.
    Автобус с украинцами попал в ДТП и загорелся в Тульской области
    МЧС России

    ВОРОНЕЖ, 3 мая — РИА Новости. Четыре человека пострадали в результате столкновения автобуса "Москва — Харьков" с украинскими номерами и грузовика в Тульской области, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС РФ по региону.

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    Информация об аварии в Ясногорском районе на 151-м километре трассы М-2 поступила спасателям в 20.45 вторника.

    "Совершили столкновение два транспортных средства — автобус Mercedes и грузовой автомобиль Iveco, в результате столкновения произошло возгорание обоих транспортных средств", — говорится в сообщении.

    На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета, в 21.05 пожарные приступили к ликвидации возгорания.

    "Четыре пострадавших — двое отправлены в тульскую областную больницу, двоим оказана помощь на месте", — сказал собеседник агентства. Он уточнил, что госпитализированы мужчина с различными травмами, а также женщина с закрытой черепно-мозговой травмой. Угрозы их жизни нет.

    МЧС России
    Автобус с украинцами попал в ДТП и загорелся в Тульской области

    По словам представителя МЧС РФ, автобус с украинскими номерами выполнял рейс "Москва — Харьков". Пассажиров, которые не получили травм, а также пострадавших, которым не потребовалась госпитализация, отправили попутным транспортом к месту назначения.

    "На данный момент все работы завершены… Ликвидация (возгорания) завершена, смыли розливы горюче-смазочных материалов", — сказал представитель управления МЧС РФ.

    Ранее сообщалось, что утром 2 мая в Киеве на проспекте Победы водитель такси Kia врезался в отбойник, поскольку перед этим не заметил опору путепровода. Тормозной путь автомобиля составил 35 метров. 

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