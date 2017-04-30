Экс-министр агрополитики Швайка попал в ДТП

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Экс-министр аграрной политики Украины Игорь Швайка по дороге из города Конотоп Сумской области в Киев попал в дорожно-транспортное происшествие. Об этом он сообщил в Facebook, опубликовав фото с места аварии и снимки своих повреждений.

По его словам, авария произошла 28 апреля, когда политик возвращался от городского головы Конотопа Артема Семенихина в столицу: автомобиль Mitsubishi Pajero Wagon, за рулем которого был Швайка, столкнулся с грузовым прицепом.

В комментарии экс-министр поясняет, что двигался на скорости 90-100 км/ч, был ослеплен солнцем и не заметил грузовой прицеп, который оставили прямо на дороге без каких-либо опознавательных отметок.

Судя по обнародованным фото, внедорожник восстановлению не подлежит, а сам Швайка выжил только чудом.

Политик поблагодарил сумчан, которые оказали ему первую помощь, а также бригаду скорой медицинской помощи, которая доставила его в Прилукскую городскую больницу, где Швайку "зашили и загипсовали", поскольку пострадавший получил многочисленные травмы.

"Вышли пару часов тому назад из Института имени Ситенко (Харьковский Институт патологии позвоночника и суставов имени профессора М.И.Ситенко – УНИАН). Рука в гипсе, другая — забинтована, нога в гипсе… Ковыляю понемногу в аптеку… Если что, то у меня теперь еще один день рождения — 28 апреля 2017 года!", — написал Швайка.

Ранее сообщалось, что в пятницу на улице Шота Руставели в Киеве столкнулись 4 автомобиля и троллейбус. На месте аварии работали два патруля полиции и следственно-оперативная группа.