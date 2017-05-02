наверх
02.05.201712:37
Курсы валют НБУ
  • EUR28.89- 0.07
  • USD26.55- 0.04
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Смертельное ДТП в Киеве: музыканту оторвало руку (18+)

    (обновлено: )55511
    Смертельное ДТПв Киеве
    Смертельное ДТПв Киеве
    Смертельное ДТПв Киеве
    Смертельное ДТПв Киеве
    Смертельное ДТПв Киеве
    Смертельное ДТПв Киеве
    Смертельное ДТПв Киеве
    Смертельное ДТПв Киеве
    Смертельное ДТПв Киеве
    Смертельное ДТПв Киеве
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook
    Смертельное ДТПв Киеве
    Смертельное ДТПв Киеве
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook
    Смертельное ДТПв Киеве
    Смертельное ДТПв Киеве
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook
    Смертельное ДТПв Киеве
    Смертельное ДТПв Киеве
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook
    Смертельное ДТПв Киеве
    Смертельное ДТПв Киеве
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook
    Смертельное ДТПв Киеве
    Смертельное ДТПв Киеве
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook
    Смертельное ДТПв Киеве
    Смертельное ДТПв Киеве
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook
    Смертельное ДТПв Киеве
    Смертельное ДТПв Киеве
    Фото со страницы dtp.kiev.ua в Facebook

    Рекомендуем

    Открытие курортного сезона в КрымуОткрытие курортного сезона в Крыму05:32 02.05.2017
    Начало процесса верификации военнопленных на ДонбассеПодготовка к обмену военнопленных в Донбассе03:52 02.05.2017
    Первые репетиции участников Евровидения-2017Первые репетиции участников Евровидения-201701:55 02.05.2017
    Первомайская демонстрация в Париже"Коктейли Молотова" и столкновения. Парижский Первомай собрал 30 тыс человек20:18 01.05.2017
    Мир, труд, май. Первомайская демонстрация в КиевеМир, труд, май. Первомайские шествие и митинг в Киеве15:31 01.05.2017
    День трудящихся: в Киеве проходят акцииЦентр Киева в первомайских демонстрациях13:56 01.05.2017
    Последствия обстрела КрасногоровкиОбстрел Красногоровки: повреждены частные дома10:45 01.05.2017
    Боевые стрельбы танковой бригады ВСУ в Черниговской областиБоевые стрельбы танковой бригады ВСУ в Черниговской области05:46 01.05.2017
    Енакиевский металлургический завод в Донецкой области возобновил свою работу"Метинвест" возобновил работу Енакиевского металлургического завода03:31 01.05.2017
    Все фотоленты
    Смертельное ДТПв Киеве

    Утром 2 мая в Киеве на проспекте Победы водитель такси Kia врезался в отбойник, поскольку перед этим не заметил опору путепровода. Тормозной путь автомобиля составил 35 метров. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

    Отмечается, что в результате аварии серьезно пострадал музыкант, правда его имя не называется.

    Смотрите также: Смертельное ДТП на Закарпатье: погиб зять нардепа

    "Пассажиру такси, музыканту, оторвало руку. Мужчину в критическом состоянии госпитализировали в реанимацию 17 политравмы. Все время просил спасти конечность. Руку забрали с ним, однако удастся ли пришить – неизвестно, она очень сильно повреждена", – рассказали журналисты ресурса.

    Водитель такси погиб на месте. По словам пассажира, он якобы был очень пьяным, "но надо было ехать". На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.

    Ссылки по теме:
    Теги: