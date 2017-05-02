Смертельное ДТП в Киеве: музыканту оторвало руку (18+)

Утром 2 мая в Киеве на проспекте Победы водитель такси Kia врезался в отбойник, поскольку перед этим не заметил опору путепровода. Тормозной путь автомобиля составил 35 метров. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в результате аварии серьезно пострадал музыкант, правда его имя не называется.

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"Пассажиру такси, музыканту, оторвало руку. Мужчину в критическом состоянии госпитализировали в реанимацию 17 политравмы. Все время просил спасти конечность. Руку забрали с ним, однако удастся ли пришить – неизвестно, она очень сильно повреждена", – рассказали журналисты ресурса.

Водитель такси погиб на месте. По словам пассажира, он якобы был очень пьяным, "но надо было ехать". На месте работает полиция и оперативно-следственная группа.