ДТП в Киеве: троллейбус с пассажирами врезался в столб

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в районе метро "Дорогожичи" троллейбус врезался в столб, сообщает с места происшествия пассажирка транспортного средства Ирина Загородняя.

"У меня сегодня второй день рождения", — подписала фото в instagram Загородняя и добавила, что водителя после ДТП скорее всего уволят.

Ирина Загородняя, instagram ДТП в Киеве

Ирина Загородняя, instagram ДТП в Киеве

У троллейбуса сильно разбито лобовое стекло.

О пострадавших и причине аварии пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что вечером в пятницу на улице Шота Руставели в Киеве столкнулись 4 автомобиля и троллейбус. На месте аварии работали два патруля полиции и следственно-оперативная группа.