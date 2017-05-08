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    ДТП в Киеве: троллейбус с пассажирами врезался в столб

    (обновлено: )299
    Об аварии сообщила с места происшествия одна из пассажиров транспортного средства. У троллейбуса, врезавшегося в столб, полностью разбито лобовое стекло.
    ДТП в Киеве
    Ирина Загородняя, instagram

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Киеве в районе метро "Дорогожичи" троллейбус врезался в столб, сообщает с места происшествия пассажирка транспортного средства Ирина Загородняя.

    "У меня сегодня второй день рождения", — подписала фото в instagram Загородняя и добавила, что водителя после ДТП скорее всего уволят.

    У троллейбуса сильно разбито лобовое стекло.

    О пострадавших и причине аварии пока не сообщается. 

    Ранее сообщалось, что вечером в пятницу на улице Шота Руставели в Киеве столкнулись 4 автомобиля и троллейбус. На месте аварии работали два патруля полиции и следственно-оперативная группа.

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