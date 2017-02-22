В Киеве водитель внедорожника врезался в троллейбус

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на перекрестке улиц Драйзера и Маяковского в среду вечером автомобиль Mitsubishi Pajero врезался в троллейбус, сообщает espreso.tv.

Отмечается, что водитель внедорожника, выезжая со второстепенной дороги не пропустил троллейбус, который двигался по главной. В результате ДТП незначительные травмы получили пассажиры троллейбуса, но от госпитализации отказались.

espreso.tv В Киеве водитель Mitsubishi Pajero врезался в троллейбус

Как сообщает издание, водитель автомобиля Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения, но от прохождения теста на драгера отказался, был составлен протокол за управление в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, 21 февраля в результате ДТП в Житомирской области погибли два человека, трое получили травмы различной степени тяжести.