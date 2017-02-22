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    В Киеве водитель внедорожника врезался в троллейбус

    (обновлено: )13
    Водитель внедорожника, выезжая со второстепенной дороги не пропустил троллейбус, который двигался по главной. В результате ДТП незначительные травмы получили пассажиры троллейбуса, но от госпитализации отказались.
    В Киеве водитель Mitsubishi Pajero врезался в троллейбус
    espreso.tv

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Киеве на перекрестке улиц Драйзера и Маяковского в среду вечером автомобиль Mitsubishi Pajero врезался в троллейбус, сообщает espreso.tv.

    Отмечается, что водитель внедорожника, выезжая со второстепенной дороги не пропустил троллейбус, который двигался по главной. В результате ДТП незначительные травмы получили пассажиры троллейбуса, но от госпитализации отказались.

    espreso.tv
    В Киеве водитель Mitsubishi Pajero врезался в троллейбус

    Как сообщает издание, водитель автомобиля Mitsubishi находился в состоянии алкогольного опьянения, но от прохождения теста на драгера отказался, был составлен протокол за управление в состоянии алкогольного опьянения.

    Напомним, 21 февраля в результате ДТП в Житомирской области погибли два человека, трое получили травмы различной степени тяжести.

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