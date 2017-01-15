В Киеве четыре троллейбусных маршрута изменят работу

КИЕВ, 15 янв — РИА Новости Украина. В работу троллейбусов маршрутов №8, 30, 40, 40к с 14 января вносятся постоянные изменения, сообщает пресс-служба КГГА.

Отмечается, что троллейбусы маршрута № 8 будут курсировать в направлении ул. Ушинского по трассе:

ст. м "Площадь Льва Толстого" — ул. Большая Васильковская — ул. Льва Толстого — ул. Владимирская — бул. Тараса Шевченко — пл. Победы — пр. Воздухофлотский — ул. Смелянская (без заезда на ул. Народного Ополчения) — ул. Ушинского и далее по действующему маршруту;

троллейбусы маршрута № 30 будут курсировать в направлении ул. Кадетский Гай по трассе: ул. Милославская — пр. Владимира Маяковского — пр. Генерала Ватутина — Московский мост — ул. Степана Бандеры — ул. Елены Телиги — ул. Александра Довженко — ул. Вадима Гетьмана — бул. Чоколовский — пр. Воздухофлотский — ул. Смелянская — ул. Народного Ополчения — ул. Федора Эрнста — ул. Ивана Пулюя — ул. Кадетский Гай;

троллейбусы маршрута № 40 будут курсировать в направлении ул. Кадетский Гай по трассе: ст. м "Дворец спорта" — ул. Эспланадная — ул. Саксаганского — ул. Антоновича — ул. Ивана Федорова — ул. Протасов Яр — ул. Соломенская — пр. Воздухофлотский — ул. Смелянская — ул. Народного Ополчения — ул. Федора Эрнста — ул. Ивана Пулюя — ул. Кадетский Гай;

троллейбусы маршрута № 40к будут курсировать в направлении ул. Кадетский Гай по трассе: ул. Жилянская — ул. Антоновича — ул. Ивана Федорова — ул. Протасов Яр — ул. Соломенская — пр. Воздухофлотский — ул. Смелянская — ул. Народного Ополчения — ул. Федора Эрнста — ул. Ивана Пулюя — ул. Кадетский Гай.

Кроме того, остановка троллейбусов маршрута № 8 "Ул. Смелянская" перенесена вперед на 120 м по ул. Смелянской за пересечением с пр. Воздухофлотским.

Ранее сообщалось, что в Киеве появится троллейбусный маршрут, который будет курсировать ночью и соединит Майдан Незалежности и Оболонь.